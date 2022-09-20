20.09.2022, 15:15
Приговоренный к пожизненному заключению убийца полицейского освобождается по УДО
ФОТО: | Ekspress Meedia
Ромео Калда, приговоренный к пожизненному заключению за убийство полицейского, будет освобожден из тюрьмы по УДО, сообщает Postimees.
Ромео Калда, убивший в апреле 1996 года в Ласнамяэ комиссара полиции Марта Лаана, был приговорен к пожизненному заключению за несколько преступлений: побег из-под стражи, незаконное ношение оружия, ограбление квартиры, покушение на убийство и умышленное убийство.
Калда, которому сейчас 48 лет, неоднократно попадал в поле зрения прессы из-за постоянных жалоб и судебных споров с тюрьмой. В некоторых случаях суд становился на его сторону.
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