Приговоренный к пожизненному заключению убийца полицейского освобождается по УДО

Ромео Калда, убивший в апреле 1996 года в Ласнамяэ комиссара полиции Марта Лаана, был приговорен к пожизненному заключению за несколько преступлений: побег из-под стражи, незаконное ношение оружия, ограбление квартиры, покушение на убийство и умышленное убийство.