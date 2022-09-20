ЧП и криминал
20.09.2022, 15:15

Приговоренный к пожизненному заключению убийца полицейского освобождается по УДО

 
Romeo Kalda
Romeo Kalda
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Ромео Калда, приговоренный к пожизненному заключению за убийство полицейского, будет освобожден из тюрьмы по УДО, сообщает Postimees.

Ромео Калда, убивший в апреле 1996 года в Ласнамяэ комиссара полиции Марта Лаана, был приговорен к пожизненному заключению за несколько преступлений: побег из-под стражи, незаконное ношение оружия, ограбление квартиры, покушение на убийство и умышленное убийство.

Калда, которому сейчас 48 лет, неоднократно попадал в поле зрения прессы из-за постоянных жалоб и судебных споров с тюрьмой. В некоторых случаях суд становился на его сторону.

Будет дополнено.

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