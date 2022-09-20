ОТ РЕДАКЦИИ | Обыденные товары становятся предметом роскоши(27)
Недавно многие жители нашей страны были обескуражены, получив счета за электричество. На дворе пока еще сентябрь, и многие беспокоятся о том, смогут ли оплатить счета в холодное время года. Ситуация, при которой человек не может позволить себе теплое и светлое жилище, является ненормальной.
На этой неделе в Eesti Päevaleht началась серия статьей о людях, которые попали в сложное положение из-за долгов. Однако нужно обратить внимание на то, что герои этих материалов оказались в долгах до разразившегося экономического кризиса. То, как нынешняя экономическая ситуация повлияет на рынок микрокредитов, — остается только догадываться. Микрокредиты являются рискованным бизнесом и для тех, кто эти кредиты выдает, и для тех, кто берет их. В свое время в Великобритании, например, таким бизнесом занимались мелкие преступники, которые подыскивали себе жертв в местных пабах.
В свете этого совершенно безответственным выглядит совет Каи Каллас местным жителям взять кредит, для того чтобы оплатить свои гигантские счета за электричество и отопление. А есть более жизнеспособные советы, госпожа премьер-министр? Потому что уж очень сильно это напоминает французское выражение, демонстрирующее отрешенность власти от проблем народа: „Если нет хлеба, пусть едят пирожные!“ Мы подходим к грани, когда обычный житель Эстонии уже едва-едва справляется с оплатой своих повседневных расходов. На днях в редакцию обратилась молодая женщина, мать-одиночка, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей. Кристина (имя изменено) получает зарплату чуть выше минимальной и старается предельно экономить. Она посетовала, что теперь ей пришлось отказаться от маленького удовольствия - баночки зеленых оливок и кусочка любимого сыра Дор Блю, впрок закупать по выгодной цене бытовую химию и туалетную бумагу. Спору нет, можно жить дальше и без сыра с зеленой плесенью, но ведь людей, которые вынуждены экономить не только на маленьких удовольствиях, но и на предметах первой необходимости, в нашей стране будет становиться больше.
Ситуация, при которой люди не могут позволить себе электричество и тепло в жилой комнате, является ненормальной. Все указывает на то, что в этом году зима придет опять неожиданно, и мы окажемся не готовы. „Зима пришла неожиданно“ - это выражение является распространенным предлогом для муниципальной власти, чтобы оправдать свою некомпетентность и неготовность к уборке улиц. И будет очень неловко, если такое же оправдание в этом году использует эстонское правительство в ситуации, когда факт наличия энергетического дефицита был известен уже давно. Безусловно, экономить электроэнергию важно, но существует предел, ниже которого сделать это невозможно.
Советы от ведущих политиков и топ-руководителей вроде Каи Каллас и Таави Вескимяги (которые в прошлом состояли в браке), касающиеся того, что стирать лучше ночью, когда электроэнергия дешевле, или вовсе стирать белье, приходя в гости к родителям, а также другие замечательные советы такого рода - выглядят издевательскими. Если человек зарабатывает в год приблизительно 170 тысяч евро - как бывший супруг Каи Каллас Вескимяги, то ему нет особенной разницы, сколько стоит киловатт или литр топлива на автозаправке.
Мы все оказались заложниками нынешнего кризиса. И чтобы его преодолеть, необходимо принять реальные меры, а не ограничиваться пустой болтовней.