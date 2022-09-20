ОТ РЕДАКЦИИ | Обыденные товары становятся предметом роскоши

На этой неделе в Eesti Päevaleht началась серия статьей о людях, которые попали в сложное положение из-за долгов. Однако нужно обратить внимание на то, что герои этих материалов оказались в долгах до разразившегося экономического кризиса. То, как нынешняя экономическая ситуация повлияет на рынок микрокредитов, — остается только догадываться. Микрокредиты являются рискованным бизнесом и для тех, кто эти кредиты выдает, и для тех, кто берет их. В свое время в Великобритании, например, таким бизнесом занимались мелкие преступники, которые подыскивали себе жертв в местных пабах.

В свете этого совершенно безответственным выглядит совет Каи Каллас местным жителям взять кредит, для того чтобы оплатить свои гигантские счета за электричество и отопление. А есть более жизнеспособные советы, госпожа премьер-министр? Потому что уж очень сильно это напоминает французское выражение, демонстрирующее отрешенность власти от проблем народа: „Если нет хлеба, пусть едят пирожные!“ Мы подходим к грани, когда обычный житель Эстонии уже едва-едва справляется с оплатой своих повседневных расходов. На днях в редакцию обратилась молодая женщина, мать-одиночка, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей. Кристина (имя изменено) получает зарплату чуть выше минимальной и старается предельно экономить. Она посетовала, что теперь ей пришлось отказаться от маленького удовольствия - баночки зеленых оливок и кусочка любимого сыра Дор Блю, впрок закупать по выгодной цене бытовую химию и туалетную бумагу. Спору нет, можно жить дальше и без сыра с зеленой плесенью, но ведь людей, которые вынуждены экономить не только на маленьких удовольствиях, но и на предметах первой необходимости, в нашей стране будет становиться больше.