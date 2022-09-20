Новости Эстонии
20.09.2022, 13:40

Eesti Energia нарушила закон о защите личных данных, опубликовав на сайте данные посторонних лиц

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Инспекция : фирме придется подать рапорт о нарушении
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Ain Liiva. | Ekspress Meedia

На сайте Eesti Energia сегодня утром появились данные посторонних лиц. По мнению Инспекции по защите личных данных, компания должна подать уведомление о нарушении, в котором должна гарантировать, что подобные инциденты в будущем не повторятся, -пишет Delfi Ärileht.

В Delfi обратился читатель, который сказал, что в электронном обслуживании на сайте Eesti Energia отображаются чужие личные данные. „Бросив взгляд на страницу, вы также можете увидеть данные людей в других местах“, — добавил он.

Сегодня утром на сайте Eesti Energia действительно можно было увидеть адреса незнакомцев и их контакты электронной почты. Это был технический сбой, над которым, по словам пресс-секретаря компании Маттиаса Кайва, до сих пор работают.

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