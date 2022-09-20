Eesti Energia нарушила закон о защите личных данных, опубликовав на сайте данные посторонних лиц

В Delfi обратился читатель, который сказал, что в электронном обслуживании на сайте Eesti Energia отображаются чужие личные данные . „Бросив взгляд на страницу, вы также можете увидеть данные людей в других местах“, — добавил он.

Сегодня утром на сайте Eesti Energia действительно можно было увидеть адреса незнакомцев и их контакты электронной почты. Это был технический сбой, над которым, по словам пресс-секретаря компании Маттиаса Кайва, до сих пор работают.