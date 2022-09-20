20.09.2022, 13:40
Eesti Energia нарушила закон о защите личных данных, опубликовав на сайте данные посторонних лиц(10)
Инспекция : фирме придется подать рапорт о нарушении
ФОТО: | Ekspress Meedia
На сайте Eesti Energia сегодня утром появились данные посторонних лиц. По мнению Инспекции по защите личных данных, компания должна подать уведомление о нарушении, в котором должна гарантировать, что подобные инциденты в будущем не повторятся, -пишет Delfi Ärileht.
В Delfi обратился читатель, который сказал, что в электронном обслуживании на сайте Eesti Energia отображаются чужие личные данные. „Бросив взгляд на страницу, вы также можете увидеть данные людей в других местах“, — добавил он.