Министр Петерсон: нужно создать прочную основу для финансирования здравоохранения

В то же время мы должны приложить совместные усилия, чтобы в долгосрочной перспективе поставить финансирование здравоохранения на более прочную основу, сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон на встрече с главой Союза врачей Эстонии доктором Яаном Сюттом и генеральным секретарем организации доктором Катрин Рехема.

На встрече обсуждались вопросы финансирования здравоохранения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Министр Петерсон подтвердил, что необходимое финансирование для покрытия коллективного договора о медицинском обслуживании будет найдено. „Мы надеемся, что участники системы здравоохранения в ходе коллективных переговоров достигнут справедливых договоренностей, которые мы сможем профинансировать из средств Эстонской больничной кассы, - сказал министр Петерсон. – В то же время мы совместно с сектором здравоохранения должны приложить усилия для того, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить финансовую устойчивость и укрепить основы финансирования здравоохранения“.

План министра Петерсона заключается в том, чтобы в ближайшие шесть месяцев завершить анализ и обсуждение моделей финансирования медицинского страхования, подготовив комплексную стратегию. Таким образом, избранный в марте Рийгикогу и сформированное правительство смогут выбрать из предложенных вариантов действий.

По мнению Союза врачей Эстонии, совместная задача сектора здравоохранения и государства состоит в том, чтобы найти решения, гарантирующие доступность медицинской помощи для пациентов за пределами Таллинна и Тарту. „Коллективным договором должно быть обеспечено достаточное повышение заработной платы и улучшение условий труда, способные остановить рост дефицита врачей и других медицинских работников“, – сказал президент Союза врачей доктор Сютт.

На встрече с Союзом врачей Эстонии министр предложил внедрить формат трехсторонних встреч, в рамках которых представители Министерства социальных дел и участников рынка труда – Союза больниц Эстонии, Союза врачей Эстонии и других профессиональных медицинских организаций – могли бы регулярно обсуждать актуальные вопросы рынка труда в сфере здравоохранения.