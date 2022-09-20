Новости Эстонии
20.09.2022, 17:54

ТЕМА ДНЯ | Хельо Пикхоф: Людям нужна защита от быстрых кредитов и коллекторских компаний

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Heljo Pikhof
Riigikogu õiguskomisjoni esimees, SDE
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Запущенная в воскресенье новая серия материалов Eesti Päevaleht „Власть долгов“ рассказывает о том, как ежегодно тысячи людей попадают в рабство мгновенных кредитов, и в некоторых случаях на шеи и без того придавленных грузом трудностей граждан, ложится гнетущее и несправедливое дополнительное бремя (EPL 18.09.), - пишет Eesti Päevaleht.

„Дикий запад“ на кредитном рынке бушевал десять лет назад, когда тысячи семей попали в долговую яму, радиоэфиры были полны рекламных объявлений о мгновенных кредитах в стиле „хоп-хоп-и-деньги-будут“, а заемщиков грабили, устанавливая хищнические процентные ставки. В 2014 году началась активная реорганизация кредитного рынка. Под руководством социал-демократов Рийгикогу принял поправки к Закону о рекламе, которые с 2015 года фактически запретили рекламу мгновенных и потребительских кредитов на телевидении и радио. Положительное влияние на рынок оказал и вступивший в силу в том же году закон о кредитных организациях и посредниках, основанный на принципе ответственного кредитования.

Несколько лет назад проблемы снова начали скатываться в снежный ком. Появлялось все больше и больше людей, погребенных под бременем долгов, которые списывали старые долги, беря на себя новые. Весной этого года по заказу Министерства финансов было завершено комплексное исследование кредитного рынка Тартуского университета, которое на языке цифр выявило серьезность проблемы: с 2016 года количество потребительских кредитов удвоилось – по состоянию на январь в исполнительном производстве Эстонии находилось более 72 000 должников, возбуждено исполнительное производство почти по 413 000 долгов, а обязательства среднего должника превышали 10 000 евро.

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