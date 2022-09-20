ТЕМА ДНЯ | Хельо Пикхоф: Людям нужна защита от быстрых кредитов и коллекторских компаний

„Дикий запад“ на кредитном рынке бушевал десять лет назад, когда тысячи семей попали в долговую яму, радиоэфиры были полны рекламных объявлений о мгновенных кредитах в стиле „хоп-хоп-и-деньги-будут“, а заемщиков грабили, устанавливая хищнические процентные ставки. В 2014 году началась активная реорганизация кредитного рынка. Под руководством социал-демократов Рийгикогу принял поправки к Закону о рекламе, которые с 2015 года фактически запретили рекламу мгновенных и потребительских кредитов на телевидении и радио. Положительное влияние на рынок оказал и вступивший в силу в том же году закон о кредитных организациях и посредниках, основанный на принципе ответственного кредитования.