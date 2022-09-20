ЧП и криминал
20.09.2022, 10:55

ФОТО | В Йыхви открытым пламенем горел жилой дом. Спасатели вынесли оттуда человека

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Tulekahju Jõhvis
Tulekahju Jõhvis
ФОТО: Päästeamet | Tulekahju Jõhvis

20 сентября в 1.47 спасатели получили вызов на улицу Ааса в Йыхви, где горел жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место, двухэтажный деревянный дом горел открытым пламенем и пожар быстро распространялся с первого этажа на второй.

Из горящего дома спасатели вынесли человека, двое вышли самостоятельно. Скорая помощь доставила двух человек в больницу на осмотр, у одного из них были признаки алкогольного опьянения.

Так как соседние дома были в опасности возгорания, из них эвакуировали жильцов. Пожар удалось локализировать к 4.16 и окончательно потушить к утру. Пожар полностью уничтожил жилой дом, а на его тушение ушло 60 000 литров воды.

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