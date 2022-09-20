20.09.2022, 10:55
ФОТО | В Йыхви открытым пламенем горел жилой дом. Спасатели вынесли оттуда человека(1)
ФОТО: | Tulekahju Jõhvis
20 сентября в 1.47 спасатели получили вызов на улицу Ааса в Йыхви, где горел жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место, двухэтажный деревянный дом горел открытым пламенем и пожар быстро распространялся с первого этажа на второй.
Из горящего дома спасатели вынесли человека, двое вышли самостоятельно. Скорая помощь доставила двух человек в больницу на осмотр, у одного из них были признаки алкогольного опьянения.
Так как соседние дома были в опасности возгорания, из них эвакуировали жильцов. Пожар удалось локализировать к 4.16 и окончательно потушить к утру. Пожар полностью уничтожил жилой дом, а на его тушение ушло 60 000 литров воды.