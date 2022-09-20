Живущий в одиночестве человек: чаще всего это женщина пенсионного возраста

Сравнивать новые данные с данными предыдущих переписей стало сложнее

В последний раз перепись населения была проведена в 2011 году, и в то время количество состоящих из одного члена домохозяйств было 239 587, то есть 40% от всех домохозяйств или 18,7% от входящих в домохозяйства лиц. Однако это не обязательно означало проживание в полном одиночестве, так как под одной крышей могло проживать несколько домохозяйств – первостепенное значение отдавалось экономической независимости. Перепись населения 2021 года была проведена на основании регистров, и поэтому возможность спрашивать у людей, проживает ли под одной крышей одно или несколько домохозяйств, отсутствовала. В результате этого проживающие в одном жилом помещении люди считались одним домохозяйством. С одной стороны, учитывая основанный на регистрах метод проведения переписи, такой шаг был необходим, однако в результате этого сравнивать новые данные с данными предыдущих переписей стало сложнее.

В качестве альтернативы можно сравнить статистику жилых помещений. В ходе переписи 2011 года жители 182 371 жилого помещения сообщили, что они являются единственным жителем своего жилого помещения, и это позволяет заключить, что десять лет назад именно столько людей проживали в одиночестве. В 2011 году такой показатель составил 14,3% от общей численности населения. Таким образом, относительно 2011 года мы имеем два числа – 14,3% и 18,7%. Но какое из них является верным, и как определить, увеличилась или уменьшилась ли доля людей, проживающих в одиночестве? Скорее всего, правильный ответ заключается в том, что в одиночестве проживает больше людей, чем десять лет назад, так как выборочные исследования Департамента статистики также подтверждают тенденцию того, что люди все чаще проживают в одиночестве.