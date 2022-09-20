Живущий в одиночестве человек: чаще всего это женщина пенсионного возраста(2)
В начале сентября Департамент статистики опубликовал результаты переписи населения 2021 года, среди которых среди прочего бросилось в глаза и то обстоятельство, что 15,6% жителей Эстонии живут в одиночестве. Согласно методике и терминологии переписи, проживающим в одиночестве человеком является человек, который живет в своем жилом помещении (в квартире или частном доме) в качестве единственного жителя. Более подробно разобраться в том, кем являются такие люди, каков их демографический профиль, и в каких регионах находится больше всего проживающих в одиночестве людей, постарался ведущий аналитик Кристьян Эрик Лойк.
Сравнивать новые данные с данными предыдущих переписей стало сложнее
В последний раз перепись населения была проведена в 2011 году, и в то время количество состоящих из одного члена домохозяйств было 239 587, то есть 40% от всех домохозяйств или 18,7% от входящих в домохозяйства лиц. Однако это не обязательно означало проживание в полном одиночестве, так как под одной крышей могло проживать несколько домохозяйств – первостепенное значение отдавалось экономической независимости. Перепись населения 2021 года была проведена на основании регистров, и поэтому возможность спрашивать у людей, проживает ли под одной крышей одно или несколько домохозяйств, отсутствовала. В результате этого проживающие в одном жилом помещении люди считались одним домохозяйством. С одной стороны, учитывая основанный на регистрах метод проведения переписи, такой шаг был необходим, однако в результате этого сравнивать новые данные с данными предыдущих переписей стало сложнее.
В качестве альтернативы можно сравнить статистику жилых помещений. В ходе переписи 2011 года жители 182 371 жилого помещения сообщили, что они являются единственным жителем своего жилого помещения, и это позволяет заключить, что десять лет назад именно столько людей проживали в одиночестве. В 2011 году такой показатель составил 14,3% от общей численности населения. Таким образом, относительно 2011 года мы имеем два числа – 14,3% и 18,7%. Но какое из них является верным, и как определить, увеличилась или уменьшилась ли доля людей, проживающих в одиночестве? Скорее всего, правильный ответ заключается в том, что в одиночестве проживает больше людей, чем десять лет назад, так как выборочные исследования Департамента статистики также подтверждают тенденцию того, что люди все чаще проживают в одиночестве.
Таким образом, было выяснено, что в одиночестве в отдельном жилом помещении проживают 15,6% жителей Эстонии, что примерно на один процент больше, чем во время проведения предыдущей переписи. В численном выражении это означает 207 765 человек, то есть половину населения Таллинна или чуть больше населения двух Тарту – это действительно достаточно много. Так как средняя продолжительность жизни и средний возраст населения выросли, такой результат является ожидаемым, особенно учитывая то, что люди старшего возраста чаще проживают в одиночестве. Очевидно, свой вклад внесло и улучшение уровня жизни, позволяющее большему количеству людей при наличии желания проживать в одиночестве – ранее у многих такая возможность отсутствовала по экономическим причинам. Как выглядит средний проживающий в одиночестве житель Эстонии в сравнении со средним жителем нашей страны?
Проживающими в одиночестве людьми чаще всего являются женщины пожилого возраста и мужчины среднего возраста
Что касается гендерного признака, то ситуация здесь неравная: 60% проживающих в одиночестве людей являются женщинами, и их доля в данной категории на 8% превышает общую долю женщин в народонаселении. Средний возраст проживающих в одиночестве людей составляет 60 лет, и данный показатель на целых 18 лет превышает средний показатель по стране (42 года). Медианные возраста составляют, соответственно, 63 и 42 процента. Глядя на гендерное и возрастное распределение, видно, что средний возраст проживающего в одиночестве мужчины составляет 51 год, а средний возраст проживающей в одиночестве женщины составляет целых 67 лет. Из графика видно, что больше всего в одиночестве проживают люди старшего возраста, и среди людей пенсионного возраста в одиночестве проживает каждый второй. Учитывая то обстоятельство, что средняя продолжительность жизни женщин почти на 10 лет превышает среднюю продолжительность жизни мужчин, такой показатель в чем-то является неизбежным. В абсолютных числах это означает, что количество проживающих в Эстонии в одиночестве женщин пенсионного возраста приблизительно соответствует количеству жителей всего Пярнуского уезда, то есть более 82 000 человек. При этом половина таких женщин являются вдовами.