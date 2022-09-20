В Мустамяэ на пешеходном переходе сбили 11-летнего ребенка

В понедельник в 09:44 произошло ДТП около Акадеэмия теэ, 3а в Таллинне, где 34-летняя женщина на Toyota Auris наехала на пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнего мальчика. Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13:08 поступило сообщение о ДТП на 34 километре Таллиннской окружной дороги в волости Сауэ. 30-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Atego врезался в передвигавшийся перед ним микроавтобус Mercedes-Benz Citan, которым управлял 67-летний мужчина. Водителя микроавтобуса доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13:39 произошло ДТП около Нарвского шоссе, 25 в Таллинне, где спешившая на трамвай 22-летняя женщина выбежала на дорогу прямо перед автомобилем Mercedes-Benz C200 CDI, которым управляла 20-летняя женщина. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.