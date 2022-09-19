ВИДЕО | Спасти жизнь, не растерявшись. А вы умеете оказывать первую помощь?

В Эстонии служба скорой медицинской помощи получает примерно 300 000 вызовов в год. Не во всех этих случаях люди находятся в критической для жизни ситуации, но когда жизнь оказывается под угрозой, находящиеся рядом приходят на помощь лишь в трети случаев. Таким образом, недостаточные навыки оказания первой медицинской помощи стоят десятков человеческих жизней в год.

В случае многих расстройств здоровья оказание первой медицинской помощи может спасти жизнь. Например, в случае остановки сердца. „В Эстонии скоропостижная смерть ежегодно настигает около 700 человек; при этом рядом находятся другие люди. Человека, у которого остановилось сердце, можно реанимировать, если быстро оказать ему правильную первую медицинскую помощь, которая повышает вероятность выживания в разы! Но если не начать реанимацию сразу, надежда на жизнь будет невелика. Счет идет на секунды“, – сказала преподаватель по первой медицинской помощи Эстонского Красного креста Сирье Лайдма и добавила, что люди не приходят на помощь потому, что им недостает соответствующих навыков.

„Все мы надеемся, что наших близких людей не настигнут неожиданные расстройства здоровья и несчастные случаи. Но что если выйдет иначе? Что если кусочек яблока попадет ребенку в дыхательные пути, когда он будет в саду? Что если во время празднования дня рождения у близкого человека остановится сердце? Что если коллега упадет с лестницы и получит травму головы? Служба скорой медицинской помощи не всегда может добраться на место за считанные минуты – это зависит от места происшествия, однако при этом счет идет на секунды, – говорит генеральный секретарь Эстонского Красного креста Арви Перв.