ФОТО | В Таллинне началось строительство трибун для турнира WTA

В турнире примут участие 21 теннисистка из основной таблицы, шесть прошедших квалификацию теннисисток, четыре теннисистки, получившие Wild Card, и одна теннисистка, которая может участвовать в турнире в силу своего статуса. Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 32 спортсменки.

Смотри галерею, как строятся трибуны для турнира!

Всех участников турнира Tallinn Open WTA 250 можно найти тут.

Парные матчи стартуют 26 сентября, в них примут участие 16 женских пар.

Tallinn Open WTA 250 пройдет с 24 сентября по 2 октября в спортивном центре „Forus“ в Тонди.

Билеты на турнир можно приобрести на сайте piletitasku.ee.

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