Август побил рекорд по выработке электроэнергии в сети Elektrilevi

Максимальная мощность, переданная в сеть солнечными электростанциями, в августе составила 372,4 МВт (339,4 МВт в прошлом месяце и 234,5 МВт в августе прошлого года).

„Август был примечателен еще и тем, что максимальная мощность производителей, подключенных к сети Elektrilevi, впервые превысила предел в 400 МВт. В полдень 11 августа в результате ветреной и солнечной погоды в сеть было подано 402 МВт·ч за один час“, — отметил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

„Хотя доля солнечных погод резко снизилась, интерес к подключению нисколько не ослабел. Цена на электроэнергию невыносимо высока, именно поэтому люди ищут умные решения. В результате первые недели сентября снова стали рекордными для Elektrilevi — за одну неделю заявки на подключение подали почти 550 производителей электроэнергии. Мы каждый день прилагаем усилия, чтобы все желающие смогли получить от нас предложение как можно скорее“, — добавил Хярм.

Поданное в августе 1761 ходатайство о подключении распределилось следующим образом: • производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 293 ходатайства и суммарная мощность 96,2 МВт; • микропроизводители, то есть до 15 кВт: 1468 ходатайств и суммарная мощность 18,3 МВт. В августе было заключено 516 договоров о подключении производителя электроэнергии. В том числе: • производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 43 договора и суммарная мощность 22,0 МВт; • микропроизводители, то есть до 15 кВт: 473 договора и суммарная мощность 5,6 МВт. В августе сетевое подключение было обеспечено 589 производителям электроэнергии. В том числе: • производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 51 подключение суммарной мощностью 7,1 МВт; • микропроизводители, то есть до 15 кВт: 538 подключений суммарной мощностью 6,1 МВт.