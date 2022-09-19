Август побил рекорд по выработке электроэнергии в сети Elektrilevi
Подключенные к Elektrilevi производители электроэнергии передали в августе в сеть 85,7 ГВт·ч. Объем переданной в сеть электроэнергии увеличился почти на 33 ГВт·ч (61%) по сравнению с августом прошлого года, но снизился почти на 2 ГВт·ч по сравнению с июнем.
Максимальная мощность, переданная в сеть солнечными электростанциями, в августе составила 372,4 МВт (339,4 МВт в прошлом месяце и 234,5 МВт в августе прошлого года).
„Август был примечателен еще и тем, что максимальная мощность производителей, подключенных к сети Elektrilevi, впервые превысила предел в 400 МВт. В полдень 11 августа в результате ветреной и солнечной погоды в сеть было подано 402 МВт·ч за один час“, — отметил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
„Хотя доля солнечных погод резко снизилась, интерес к подключению нисколько не ослабел. Цена на электроэнергию невыносимо высока, именно поэтому люди ищут умные решения. В результате первые недели сентября снова стали рекордными для Elektrilevi — за одну неделю заявки на подключение подали почти 550 производителей электроэнергии. Мы каждый день прилагаем усилия, чтобы все желающие смогли получить от нас предложение как можно скорее“, — добавил Хярм.