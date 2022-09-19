Певкур: российская угроза заставляет Эстонию повысить расходы на оборону до 2,8% от ВВП

„Война, которую ведет Россия в Украине — это война против Европы. Это война против демократии и свободного мира. Россия — самая большая угроза безопасности для всей Европы“, — сказал министр обороны. „Война в Украине заставила нас всех задуматься о том, как развивать системы раннего предупреждения и обороны по всей Европе“, — признал Певкур.

Он добавил, что Эстония инвестирует в расходы на оборону 2% ВВП, и в ближайшие четыре года эта цифра вырастет до 2,8%. Такая же тенденция характерна для всех стран восточного крыла НАТО.

„Это, в свою очередь, означает десятки миллиардов евро инвестиций в безопасность жителей этого региона. Это, безусловно, настоящий вызов для оборонной промышленности — как повысить эффективность промышленности и ускорить доставку пользователям инновационных решений“, — добавил Певкур.

Министр обороны отметил, что в дополнение к обычному боевому оружию война в Украине продемонстрировала важность раннего предупреждения, которое основано на электронных методах ведения войны и технологиях электромагнитного спектра. „Таким образом, сотрудничество между государствами в области оборонной промышленности чрезвычайно важно“, - признал Певкур.

Electronic Warfare Live — это международная выставка оборонной промышленности и демонстрационное мероприятие, которое в четвертый раз проводится в Эстонии в сотрудничестве с британской компанией Tangent Link, Силами обороны, Академией внутренней обороны и Эстонским союзом оборонной и космической промышленности.

Оборудование для ведения электронной войны демонстрируют 38 предприятий, в том числе 12 из Эстонии, и участие примут делегации из 32 стран. Всего в мероприятии принимают участие около 400 человек.

Целью Министерства обороны является поддержать экспортные возможности эстонских предприятий, предоставить силам обороны и экспертам других оборонных и силовых ведомств возможности увидеть и опробовать продукты ведения электронной войны мирового уровня, а также способствовать развитию отношений с международными сообществом.