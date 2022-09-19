19.09.2022, 16:29
Роскоши скоро придет конец: крупнейшая сеть розничной торговли планирует сократить часы работы(13)
ФОТО: | Ekspress Meedia
По словам исполнительного директора Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, из-за высоких затрат на электроэнергию некоторые магазины в настоящее время движутся в сторону сокращения часов работы, - пишет Ärileht.
Падумяэ рассматривает сокращенные часы работы как один из вариантов экономии. „Мы учитываем как расположение магазинов, так и продажи. В первую очередь мы думаем о раннем утре и позднем вечере. В связи с этим мы сейчас консультируемся с торговыми центрами, в которых находятся магазины Rimi “, — говорит он и добавляет, что о конкретных магазинах можно будет говорить только после заключения договоров.