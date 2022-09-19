Экономика
19.09.2022, 16:29

Роскоши скоро придет конец: крупнейшая сеть розничной торговли планирует сократить часы работы

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ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

По словам исполнительного директора Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, из-за высоких затрат на электроэнергию некоторые магазины в настоящее время движутся в сторону сокращения часов работы, - пишет Ärileht.

Падумяэ рассматривает сокращенные часы работы как один из вариантов экономии. „Мы учитываем как расположение магазинов, так и продажи. В первую очередь мы думаем о раннем утре и позднем вечере. В связи с этим мы сейчас консультируемся с торговыми центрами, в которых находятся магазины Rimi “, — говорит он и добавляет, что о конкретных магазинах можно будет говорить только после заключения договоров.

По словам руководителя по коммуникации Selver Риво Вески, сокращение часов работы магазинов не дадут большой экономии средств, поскольку крупнейшие потребители энергии — холодильники и системы отопления — продолжают работать, даже когда нет покупателей. Он отмечает, что единственная экономия от сокращения рабочего дня связана с затратами на оплату труда, включая освещение.

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