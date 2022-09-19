Неэме Рауд призывает: хотя бы дайте себе возможность отказаться от алкоголя

Рауд не стыдится публично признаться, что он долгое время испытывал алкогольную и наркотическую зависимость. Более того, он даже написал книгу о своем очистительном огне.

Теперь, когда журналист уже пять лет живет с лозунгом „0,0 на алкоголь“ – как он сам выражается с ухмылкой, Рауд может смотреть на прошлое без каких-либо эмоций, а главное – в надежде, что его опыт будет кому-то полезен.

„Я не говорю, что трезвость и жизнь без одурманивающих веществ – это единственный верный выбор. Каждый человек должен сам принимать решения. Но поскольку я знаю, как тяжело вырваться из этой сети, я хочу ободрить людей“, – говорит Рауд.

Мужчина, работавший в ряде зарубежных стран, рассказывает, что в то время, когда он работал в Нью-Йорке, он и алкоголь стали неразлучными друзьями. Алкоголь был его спутником, который помогал ему быстро засыпать. Стакан приходилось пополнять несколько раз за ночь. Но в какой-то момент друг превратился в назойливый ночной кошмар, вследствие чего Рауду неоднократно приходилось лечиться в психоневрологической больнице.

„Я был одним из тех, кто испытывал паническую необходимость все отрицать. Однако я смог решиться и взял на себя ответственность за свою жизнь, и хотя путь к изменению был долгим и нелегким, я вообще перестал думать об алкоголе. Раньше его было слишком много в моей жизни, а теперь он просто исчез“, – вспоминает Рауд.

Отправьтесь в путешествие с самими собой и замечайте изменения!

В рамках кампании „В сентябре не пьем“ Неэме Рауд советует уделить себе время – по возможности как минимум месяц – и отнеситесь к этому как к эксперименту. Например, как к участию в спортивном лагере, походе или экспедиции.

„Вы отправитесь в путешествие со своим телом, просто устранив один из привычных компонентов своей жизни“, – говорит Рауд.