Неэме Рауд призывает: хотя бы дайте себе возможность отказаться от алкоголя(2)
Журналист Неэме Рауд, опираясь на собственный болезненный опыт, хочет указать путь тем, у кого проблемы с употреблением алкоголя и кто не может найти выход из тупика.
Рауд не стыдится публично признаться, что он долгое время испытывал алкогольную и наркотическую зависимость. Более того, он даже написал книгу о своем очистительном огне.
Теперь, когда журналист уже пять лет живет с лозунгом „0,0 на алкоголь“ – как он сам выражается с ухмылкой, Рауд может смотреть на прошлое без каких-либо эмоций, а главное – в надежде, что его опыт будет кому-то полезен.
„Я не говорю, что трезвость и жизнь без одурманивающих веществ – это единственный верный выбор. Каждый человек должен сам принимать решения. Но поскольку я знаю, как тяжело вырваться из этой сети, я хочу ободрить людей“, – говорит Рауд.
Мужчина, работавший в ряде зарубежных стран, рассказывает, что в то время, когда он работал в Нью-Йорке, он и алкоголь стали неразлучными друзьями. Алкоголь был его спутником, который помогал ему быстро засыпать. Стакан приходилось пополнять несколько раз за ночь. Но в какой-то момент друг превратился в назойливый ночной кошмар, вследствие чего Рауду неоднократно приходилось лечиться в психоневрологической больнице.
„Я был одним из тех, кто испытывал паническую необходимость все отрицать. Однако я смог решиться и взял на себя ответственность за свою жизнь, и хотя путь к изменению был долгим и нелегким, я вообще перестал думать об алкоголе. Раньше его было слишком много в моей жизни, а теперь он просто исчез“, – вспоминает Рауд.
Отправьтесь в путешествие с самими собой и замечайте изменения!
В рамках кампании „В сентябре не пьем“ Неэме Рауд советует уделить себе время – по возможности как минимум месяц – и отнеситесь к этому как к эксперименту. Например, как к участию в спортивном лагере, походе или экспедиции.
„Вы отправитесь в путешествие со своим телом, просто устранив один из привычных компонентов своей жизни“, – говорит Рауд.
„Следите за тем, что начнет происходить. Изменения произойдут не через два-три дня, а спустя неделю-другую. Записывайте все изменения, которые ваше тело само будет вам показывать, – рекомендует он и снова делится личным опытом: „Волосы окрепнут, перестанут выпадать, кожа лица изменится, вес тела уменьшится, и общая форма улучшится сама собой. Также улучшится сон. Для меня улучшение сна было главным результатом. Я многие годы спал плохо, и вдруг ко мне вернулись полноценный сон и полноценные утра. Я ценю это, и поэтому больше не допущу никаких послаблений“.
По завершении путешествия можно будет подвести итоги. „Здесь уже каждый человек будет сам выбирать, как жить дальше. Но зато к тому времени он уже ощутит изменения и использует возможность пересмотреть свое отношение к алкоголю“.
Однако... Прежде чем отправиться в путь, важно выполнить одно условие. „Сначала вы должны полностью очиститься! Чтобы вывести из организма алкоголь и прочие токсины, – конкретно говорит Рауд. – Это будет тяжелый период: тело будет сопротивляться, „кричать“ и „вопить“. Нужно будет это перетерпеть. Поможет сила воли и при необходимости врачи. Дальше можно будет двигаться уже гораздо более рационально“.
Кампания „В сентябре не пьем“ призывает людей на время отказаться от алкоголя и вести такой образ жизни, при котором употребление алкоголя не является безусловно необходимым. Кампания финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“.
Подробная информация: https://alkoinfo.ee/ru