20.09.2022, 11:20
Эстонский пивоваренный завод переживает большие трудности. Инвесторам „светит“ остаться с пустыми руками(63)
У фирмы в Эстонии были большие планы
ФОТО: Erakogu
Центр иностранных инвестиций EAS поддержал финских инвесторов, чтобы они могли максимально эффективно и быстро наладить успешное производство пива в Хальяла. Однако вышло иначе – на сегодняшний день компания испытывает серьезные финансовые трудности, - пишет Ärileht.
Финский производитель крафтового пива Pyynikin Brewing, который некоторое время назад приобрел завод в Хальяла у обанкротившейся пивоварни Viru Õlu, столкнулся с финансовыми трудностями. По данным финских СМИ, в Эстонии и Финляндии планируется уволить десятки сотрудников.