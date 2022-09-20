Экономика
20.09.2022, 11:20

Эстонский пивоваренный завод переживает большие трудности. Инвесторам „светит“ остаться с пустыми руками

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У фирмы в Эстонии были большие планы
Завод в Хальяла
Завод в Хальяла
ФОТО: Erakogu

Центр иностранных инвестиций EAS поддержал финских инвесторов, чтобы они могли максимально эффективно и быстро наладить успешное производство пива в Хальяла. Однако вышло иначе – на сегодняшний день компания испытывает серьезные финансовые трудности, - пишет Ärileht.

Финский производитель крафтового пива Pyynikin Brewing, который некоторое время назад приобрел завод в Хальяла у обанкротившейся пивоварни Viru Õlu, столкнулся с финансовыми трудностями. По данным финских СМИ, в Эстонии и Финляндии планируется уволить десятки сотрудников.

По словам Йоонаса Вянто, главы отдела иностранных инвестиций совместного агентства EAS и KredEx, производство на заводе Хальяла в Эстонии в настоящее время продолжается, и ни один работник не был уволен. „Мы узнали о трудностях на заводе в Хальяла несколько недель назад“, — подтвердил Вянто. На сегодняшний день на заводе работает около 20 сотрудников.

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