ФОТО | Мать, позволившая дочери умереть от СПИДа, снова предстала перед судом

В марте этого года госсуд оставил в силе приговор Сирли Мяндмаа - восемь лет тюремного заключения, установив, что она не давала согласия на лечение ребенка от ВИЧ, что стало причиной смерти ее дочери.

Мяндмаа не появилась в тюрьме для отбытия наказания. По ее словам, она не могла отправиться в тюрьму отбывать наказание, потому что заболела и не могла приехать в Эстонию, пишет Õhtuleht. Мяндмаа не смогла доказать свою версию в суде.

Суд установил, что Сирли Мяндмаа не лечила свою ВИЧ-инфицированную дочь. „Мы никогда не уклонялись от лечения. Я очень любила этого ребенка. Я бы сделала все, чтобы она была здорова“, — сказала мать.

Суд установил, что Сирли Мяндмаа (60) не обеспечивала лечение своей дочери с ВИЧ в период с 2014 по 2018 год. Научный сотрудник и преподаватель Мяндмаа не признает себя виновной и не желает просить о помиловании у президента. Врач ребенка сообщил суду, что мать заботилась о своем ребенке, но от лечения уклонялась. Рожденная с ВИЧ, Дороти знала о своей болезни.

13-летняя Дороти умерла от СПИДа 1 марта 2018 года и была похоронена через девять на Таллиннском лесном кладбище.