Почему правоохранители не смогли поймать прячущегося в своем доме преступника? В полиции утверждают, что мужчину искали(8)
В апреле 2020 года Кейт Паллон стал виновником серьезной аварии в Пухья, в которой погиб 20-летний Ало. Паллон был приговорен к шести годам тюремного заключения в ноябре 2021 года, но до вечера прошедшей пятницы оставался на свободе.
Однако ситуация приняла новый оборот, когда ведущая Kuuuurija Катрин Луст прибыла к дому Паллона по наводке, но ей сказали, что мужчины нет дома, пишет Elu24.
Затем Луст вызвала полицию. Полиция получила „очень подробную“ информацию о местонахождении разыскиваемого человека от Луст в пятницу вечером, сообщил Delfi пресс-секретарь. Полиция ответила на вызов несколькими патрулями, мужчину арестовали и доставили в Тартускую тюрьму.
Почему полиция не могла найти разыскиваемого Паллона раньше?
Пресс-служба пояснила, что полиция ранее проверяла как его место жительства в селе Кайми, так и полученные полицией сведения о возможном местонахождении мужчины, но во всех случаях мужчина оставался неуловимым.
Пресс-представитель полиции не ответил на вопрос, являлся ли поиск Паллона для правоохранителей приоритетом.
4 апреля 2020 года в деревне Мяэотса волости Эльва Тартуского уезда на 11-м километре дороги Эльва-Пухья произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль Audi A6 Allroad, которым управлял 22-летний Паллон отклонился на повороте вправо, перекатился через крышу и врезался в деревья. 20-летний мужчина, сидевший на пассажирском сиденье легкового автомобиля, скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия и был задержан у себя дома. С признаками алкогольного опьянения его доставили в клинику Тартуского университета.