Товарищества хотят для экономии использовать в кранах более холодную воду. Департамент здоровья предупреждает об опасной болезни(19)
В Департамент здоровья обращается все больше квартирных товариществ, желающих отрегулировать верхний предел температуры горячей воды с целью экономии энергии. Департамент здоровья обращает внимание на то, чтобы квартирные товарищества соблюдали установленные лимиты, поскольку в противном случае в водопроводной системе могут начать размножаться бактерии легионеллы.
По словам руководителя отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лины Альбрехт, регулирование температуры горячей воды на водной трассе создает благоприятные условия для распространения легионеллы. Легионеллез - это острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, приводящее к летальному исходу в 5-15% случаев. „Энергосбережение должно быть разумным. Лучше сократить время принятия душа, чем менять температуру водопровода, что в свою очередь может привести к сохранению и размножению там бактерий“, — пояснила она.
Возбудителем легионеллеза является бактерия Legionella pneumophila, которая обитает в речной и озерной воде и других водоемах, откуда попадает в системы питьевого водоснабжения. Заболевание передается при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии легионеллы. Риск заболеть выше у людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями, курильщиков и пожилых людей. Симптомы обычно появляются через два-десять дней после заражения. Заболевание начинается с лихорадки, озноба, головной и мышечной боли. Хотя легионеллез лечат антибиотиками, которые в большинстве случаев эффективны, заболевание может быть опасным для жизни.