Товарищества хотят для экономии использовать в кранах более холодную воду. Департамент здоровья предупреждает об опасной болезни

По словам руководителя отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лины Альбрехт, регулирование температуры горячей воды на водной трассе создает благоприятные условия для распространения легионеллы. Легионеллез - это острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, приводящее к летальному исходу в 5-15% случаев. „Энергосбережение должно быть разумным. Лучше сократить время принятия душа, чем менять температуру водопровода, что в свою очередь может привести к сохранению и размножению там бактерий“, — пояснила она.