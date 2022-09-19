У эстонского фильма „Калев“ не будет русскоязычных субтитров - в чем дело?(9)
В Эстонии выходит фильм о баскетбольной команде „Калев“, которая в 1991 году выиграла последний чемпионат СССР. Однако прокатчики не успели добавить туда русские субтитры.
Как стало известно RusDelfi, одна из главных эстонских кинокартин 2022 года „Калев“ останется непонятной для многих русскоговорящих жителей страны. У фильма будут только английские субтитры. Как правило, к местным картинам всегда добавляют английские и русские субтитры. Например, у второй части „Аптекаря Мельхиора“ есть перевод на русский. Эта тенденция распространяется и на зарубежные фильмы - тот же „Топ Ган: Мэверик“ переведен на эстонский и русский.
Почему эстонский фильм перевели только на английский?
„Ситуация такая, что русскоязычные субтитры сейчас в разработке и скоро будут готовы. Все эстонские фильмы имеют русские и английские субтитры, „Калев“ не исключение. Как только русскоязычные субтитры будут готовы, они появятся под фильмом“, - ответил RusDelfi прокатчик картины Тимо Дейнер.
По его словам, авторы хотят видеть в залах русскоговорящую аудиторию. „Создатели фильма тоже с большим интересом ожидают, насколько русскоязычной аудитории будет интересен этот фильм. Если позволите ответить с долей юмора, то боюсь, что здешние болельщики московских клубов того времени будут разочарованы, ведь в свое время „Калев“ обыграл Ригу в полуфинале и Ленинград в финале“, - с улыбкой подчеркивает Дейнер.
Фильм „Калев“ можно посмотреть в местных кинотеатрах с 19 сентября.