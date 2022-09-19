У эстонского фильма „Калев“ не будет русскоязычных субтитров - в чем дело?

Как стало известно RusDelfi, одна из главных эстонских кинокартин 2022 года „Калев“ останется непонятной для многих русскоговорящих жителей страны. У фильма будут только английские субтитры. Как правило, к местным картинам всегда добавляют английские и русские субтитры. Например, у второй части „Аптекаря Мельхиора“ есть перевод на русский. Эта тенденция распространяется и на зарубежные фильмы - тот же „Топ Ган: Мэверик“ переведен на эстонский и русский.

Почему эстонский фильм перевели только на английский?

„Ситуация такая, что русскоязычные субтитры сейчас в разработке и скоро будут готовы. Все эстонские фильмы имеют русские и английские субтитры, „Калев“ не исключение. Как только русскоязычные субтитры будут готовы, они появятся под фильмом“, - ответил RusDelfi прокатчик картины Тимо Дейнер.

По его словам, авторы хотят видеть в залах русскоговорящую аудиторию. „Создатели фильма тоже с большим интересом ожидают, насколько русскоязычной аудитории будет интересен этот фильм. Если позволите ответить с долей юмора, то боюсь, что здешние болельщики московских клубов того времени будут разочарованы, ведь в свое время „Калев“ обыграл Ригу в полуфинале и Ленинград в финале“, - с улыбкой подчеркивает Дейнер.

Фильм „Калев“ можно посмотреть в местных кинотеатрах с 19 сентября.