Страховая фирма рассказала, во сколько обходится средняя авария на самокате

По сравнению с велосипедом, самокат – коварное средство передвижения – с виду легкое в управлении, но на самом деле от серьезной травмы человека отделяет лишь один неверный шаг или маленькая оплошность. „Самокат кажется безопасной игрушкой, при падении с которой надеешься отделаться мелкими царапинами и сотрясениями, но практика показывает, что травмы оказываются неожиданно серьезными и все чаще требуют хирургического вмешательства“, - сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

В удачных случаях можно обойтись легкими травмами, поскольку при падении первый удар обычно приходится на руку или ногу, но все чаще до страховых компаний доходят и серьезные травмы головы. „Водители самокатов попадают в аварии в основном при столкновении с другими транспортными средствами, самокатами или бордюром, – добавил Лепвальтс. – Чем выше скорость, тем серьезней травмы и вероятность того, что лечение не ограничится быстрым визитом к врачу“.

Все чаще полученные при падении с самокатов травмы требуют хирургического вмешательства, из-за чего часто люди не могут работать и заниматься повседневными делами. При наличии страховки при несчастном случае в зависимости от травмы выплачиваются возмещение за страдания, возмещение в связи с нетрудоспособностью и, при необходимости, также покрываются медицинские расходы, включая восстановительное лечение и посещения специалистов. „Травмы головы также могут сопровождаться необходимостью лечения зубов, которое Больничная касса сегодня покрывает в очень ограниченном объеме. Стоимость лечения небольших травм запястных и голеностопных суставов уже достигает нескольких сотен евро, а при необходимости лечения сломанных зубов и челюстных суставов мы говорим уже о тысячах евро“, - добавила Лепвальтс.

Страхование жизни и страхование от несчастных случаев ERGO помогает застрахованному в случае несчастного случая или болезни оплатить жилищный кредит и выплачивать арендную плату, покрыть повседневные расходы семьи, оплатить восстановительное лечение и, при необходимости, услуги сиделки.