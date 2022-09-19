Новости Эстонии
19.09.2022, 14:30

Министерство обязует самоуправления снести красноармейские памятники. Иначе вмешается государство

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Демонтаж танка 16 августа.
Демонтаж танка 16 августа.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Если в Раквере, Тарту и на Сааремаа перенос красноармейских памятников проходит без особого ажиотажа, то в Ида-Вирумаа ситуация тупиковая, пишет Eesti Päevaleht.

Министр юстиции направила на согласование проект, который уточнит основания для переноса советских военных памятников из публичного пространства. Ожидается, что проект поступит на рассмотрение правительства „в ближайшее время“, сообщили Delfi в Государственной канцелярии.

Законопроектом дополнят строительный кодекс. В нем будет указано, что сооружение, прежде всего, находящийся в публичном пространстве памятный знак, не может разжигать ненависть или публично демонстрировать символ, оправдывающий оккупационный режим или вызывающий ассоциации с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением. Таким образом государство хочет избежать ситуации, когда памятники представляют угрозу общественному порядку Эстонии.

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