Банк предупреждает: уклонение от санкций укрепляет Россию и угрожает бизнесу

Все чаще банк замечает, что при поставке товаров в Россию или из России или при осуществлении расчетов стараются использовать в качестве посредников предприятия, зарегистрированные в государствах-членах Европейского союза (ЕС), а также в третьих странах. Данная тенденция заместила типичные ситуации, имевшие место до июля этого года, когда цепочка расчетов в основном вела к конечному получателю или к продавцу. Это свидетельствует как об эффективности принятых санкций, так и об острой необходимости России и ее потребителей покупать и продавать запрещенные товары.

Для того, чтобы обойти введенные санкции, товары доставляют, например, в Казахстан или Сербию, но фактический конечный получатель находится в России. Либо сырье закупают, например, в ОАЭ, Болгарии или Таджикистане, тогда как их фактическое место происхождения – Россия, а товар может быть доставлен транзитом через Беларусь или другие страны.

„Цель недавних санкций против России и Белоруссии – не только осудить агрессию на словах, но и конкретными действиями уменьшить способность России вести эту преступную войну, лишив ее доступа к средствам, товарам, услугам и технологиям, необходимым для ведения и финансирования войны. Поэтому попытки обойти введенные ЕС санкции являются не только незаконными, но и поддерживают преступления, совершаемые Россией против народа и государства Украины“, - заявил член правления Citadele по вопросам соблюдения требований Улдис Упениекс.

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