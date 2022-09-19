Банк предупреждает: уклонение от санкций укрепляет Россию и угрожает бизнесу(10)
С 24 февраля этого года, когда Россия превратила свою начавшуюся еще в 2014 году военную агрессию против Украины в полномасштабное нападение, демократический мир в несколько этапов принимает все более жесткие экономические санкции. Банк Citadele неоднократно информировал своих клиентов и общественность о санкциях Европейского союза и США, которые применяются в соответствии с соответствующими законами стран Балтии или внутренней политикой банка. В этой статье мы публикуем новую информацию о последних тенденциях уклонения от санкций и о том, как это может повлиять на войну в Украине.
Все чаще банк замечает, что при поставке товаров в Россию или из России или при осуществлении расчетов стараются использовать в качестве посредников предприятия, зарегистрированные в государствах-членах Европейского союза (ЕС), а также в третьих странах. Данная тенденция заместила типичные ситуации, имевшие место до июля этого года, когда цепочка расчетов в основном вела к конечному получателю или к продавцу. Это свидетельствует как об эффективности принятых санкций, так и об острой необходимости России и ее потребителей покупать и продавать запрещенные товары.
Для того, чтобы обойти введенные санкции, товары доставляют, например, в Казахстан или Сербию, но фактический конечный получатель находится в России. Либо сырье закупают, например, в ОАЭ, Болгарии или Таджикистане, тогда как их фактическое место происхождения – Россия, а товар может быть доставлен транзитом через Беларусь или другие страны.
„Цель недавних санкций против России и Белоруссии – не только осудить агрессию на словах, но и конкретными действиями уменьшить способность России вести эту преступную войну, лишив ее доступа к средствам, товарам, услугам и технологиям, необходимым для ведения и финансирования войны. Поэтому попытки обойти введенные ЕС санкции являются не только незаконными, но и поддерживают преступления, совершаемые Россией против народа и государства Украины“, - заявил член правления Citadele по вопросам соблюдения требований Улдис Упениекс.
Знайте своего партнера и партнеров своего партнера
По мнению банка, один из лучших способов избежать случайной поддержки российской агрессии или режима Лукашенко заключается в следующем: необходимо лучше узнать своих партнеров и понять всю цепочку поставок. Необходимо убедиться, что партнер не является подставной фирмой, которая, например, скрывает настоящих владельцев, производителей или покупателей за офшорными компаниями или использует другие сложные цепочки права собственности или поставок. Это особенно очевидно в тех случаях, когда посредники – или хотя бы один посредник – используются без очевидной коммерческой необходимости. Фактически это может указывать на заметание следов.
Подобные схемы угрожают законному бизнесу, поскольку невольное участие в схемах ухода от санкций может привести к серьезным проблемам. Например, если установлено, что фактический конечный получатель находится под санкциями, оплата уже поставленного предпринимателем товара замораживается.
Уклонение от санкционного режима непозволительно
Заподозрив причастность к нарушению санкционного режима или уклонению от санкций, банки могут прекратить сотрудничество с любым клиентом. Банки также обязаны сообщать обо всех таких выявленных случаях в компетентные органы и замораживать финансовые ресурсы находящихся под санкциями лиц на любом этапе цепочки запрещенных операций.
20 августа в рамках мер по предотвращению санкционных рисков банк Citadele приостановил расчеты физических лиц с Россией и Беларусью – это было сделано в дополнение к уже принятому в апреле решению о приостановлении расчетов юридических лиц с Россией и Беларусью. Прежде всего наблюдались лихорадочные переводы средств из России – в таких случаях каждый платеж банк проверял вручную, чтобы исключить риск преодоления санкций и других нарушений. „Напоминаем, что согласно регламенту ЕС к гражданам России и Беларуси, не имеющим действующего вида на жительство, также применяются дополнительные меры контроля, в том числе ограничения по максимальному остатку на счетах в одной кредитной организации и ограничения по операциям с финансовыми инструментами“, - добавил Упениекс.
Полезные материалы для предпринимателей
В целях более эффективного выявления и предотвращения возможных нарушений и уклонения от санкций с начала войны банк усилил и развил меры внутреннего контроля и тесно сотрудничает с компетентными органами и другими участниками рынка. В рамках такого сотрудничества в течение нескольких месяцев под руководством Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Латвии (FID) и при участии эксперта по санкциям Citadele Сайвы Крастины разрабатывался информационный материал „Индикаторы уклонения от введенных против России санкций“, с которым можно ознакомиться на сайте FID.
Банк призывает предпринимателей быть внимательными (особенно если их деятельность связана с находящимся под санкциями сектором) и принимать необходимые для соблюдения санкций меры. Напоминаем, что банк Citadele еще в марте опубликовал информационный материал „Пять шагов для предприятий по соблюдению установленных санкций“, призванный помочь предпринимателям внедрить в своих компаниях необходимый контроль.