ФОТО | Шокирующая находка: группа спасения животных обнаружила в Сетомаа „собачью ферму“, многие животные погибли

„Выяснилось, что хозяин животных умер где-то неделю назад. Муниципалитет знал об этом, но ничего не предпринял... Помимо собак, здесь была еще несчастная корова“.

По информации от Группы спасения животных, местное самоуправление знало о том, что в этом доме содержится много собак, потому что время от времени на место вызывали представителей Департамента сельского хозяйства и продовольствия, которые подтверждали, что все в порядке.

„Хозяин не пустил чиновников департамента в дом, да и не было необходимости заходить, да еще при лае множества собак и неприятном запахе, идущем из дома...“, - пишет Группа спасения животных.

Операция по спасению животных длилась с десяти часов до половины пятого. Всего была поймана 21 собака, часть животных находятся в ужасном состоянии. Во дворе дома обнаружили тела двух собак, одна мертвая собака находилась на кухне. Но самое ужасное открытие постигло спасателей животных - в закрытой клетке на диване в гостиной лежали четыре мертвых щенка. У них не было даже шанса выжить, потому что для них не было оставлено ни еды, ни питья.

В задней комнате, дверь которой была заколочена, находилась собака с двумя большими щенками, которым повезло дождаться помощи.

По мнению спасателей животных, хозяин был разведенцем.

Собаки вырыли траншеи под домом, и спасателям пришлось ломать дом, чтобы добраться до собак. На чердаке были найдены черепа трех собак. „Сколько там на самом деле погибло собак, мы не знаем и никогда не узнаем“, - с сожалением говорят добровольцы.

По словам группы спасения, Тартуский приют много лет назад предупредил самоуправление, что нужно призвать „заводчика“ к порядку и что-то сделать с этими животными. „Муниципалитет никак не отреагировал, потому что хозяин пообещал всех засудить“.

Группа спасения животных благодарит работников Спасательного департамента и Тартуского приюта для бездомных животных, которые пришли на помощь и помогли положить конец деятельности очередной собачьей „фабрики“.