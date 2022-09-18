Сводка за сутки: 30 пьяных за рулем и ДТП с самокатами

В ночь на воскресенье в 00:13 на улице Юссикалда в Таллинне 30-летний мужчина упал с электросамоката. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 00:26 похожий случай произошел в Таллинне на улице Таамсааре теэ, где пострадал упавший с самоката 27-летний мужчина, позже доставленный медиками в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 03:15 в такой же аварии на улице Гонсиори пострадал 33-летний мужчина Водителя самоката доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Как сообщалось выше, за сутки было задержано 30 водителей, тест на алкоголь которых оказался положительным.

Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.