Президент Карис отправляется на похороны королевы Елизаветы II

„Елизавета II, сочетая в себе королевское достоинство и человеческое чувство юмора, была примером для многих благодаря своему мудрому, уравновешенному, теплому и сердечному отношению. Она уверенно вела британскую королевскую семью в 21-й век, одновременно сохраняя традиции и принимая меняющийся мир. Так королева Елизавета II показала всем нам, как стать более открытыми, более современными и при этом понимать ценность постоянства“, – сказал президент Карис.

„Будучи дольше всех правившим британским монархом, она оставила особое наследие в европейской и мировой истории. Проявляя безграничную преданность государству и народу, она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений“, – сказал глава Эстонии.

По словам президента Кариса, народ Эстонии всегда будет помнить теплый и дружеский визит королевы Елизаветы II в Эстонию осенью 2006 года, который стал символом многолетней и тесной связи между Великобританией и Эстонией.

Сегодня вечером глава Эстонской Республики и его супруга будут присутствовать на приеме у короля Карла III в Лондоне.