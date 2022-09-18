ФОТО | Всемирный день чистоты в Эстонии установил рекорд
В пятом по счету Всемирном дне чистоты 17 сентября участвовало примерно 46 000 жителей Эстонии. Некоторые школы, детские сады и предприятия планируют свои уборки на будущей неделе, поэтому общее количество участников может увеличиться. Уже сейчас известно, что в этом году Всемирный день в Эстонии установил рекорд и участников почти на 4 000 больше, чем прошлой осенью.
„В этом году толоки проходили при искреннем стремлении участников к сотрудничеству и в радости от совместной работы. На наших общественных уборках бок о бок работали как предприятия, так и жители местных общин. Было очень трогательно видеть бабушек и дедушек с внуками, надевших перчатки и взявших мешки для мусора“, - делится впечатлениями руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг, которая в этот день посетила несколько мест. – „Уборки было очень хорошо организованы. Люди были готовы как к дождю, так и к солнцу; у многих были свои палатки и суп для подкрепления“.
В толоках участвовали люди разного возраста, национальности и с разным мировоззрением. По словам руководителя программы Всемирного дня в Эстонии по окружающей среде Керли Лаур, на площади в Палдиски плечо к плечу работали эстонцы, русские и украинцы. „На помощь пришли также военные NATO из Тапа, которые очищали от мусора железнодорожную станцию вместе со старейшиной Ляэне-Харью Яаанусом Саади“, - рассказала Лаур.
Всемирный день чистоты в Эстонии каждый год посвящен мелкому мусору, в том числе окуркам и микропластику. Тысячи эстоноземельцев вместе провели сотни часов, поднимая с земли и улиц миллионы остатков табачных изделий. Кроме этого, обнаружено большое количество покрышек – как в лесу, так и в водоемах, а также бытовая техника, матрасы, стеклянная тара и т.п.
В акции приняло участие почти 190 стран. Во многих местах уборки еще продолжаются или вот-вот начнутся. Глобальное мероприятие ежегодно координируется из Эстонии.
„Все шло по плану, но были и небольшие исключения. Например, в Южной Европе, где большое количество осадков и масштабные наводнения, уборки были отложены“, - отмечает Хейди Солба, президент организации по защите окружающей среды Let’s Do It World, объединяющей в единую сеть 164 государства. - „Было и много сюрпризов. Так, Индонезия, Индия и Мозамбик привлекли к уборкам огромное количество человек. Во многих местах в уборках участвуют президенты и премьер-министры, также привлекают и школьников“.
По словам Солба, есть страны, в которых уборки проходят в период военной напряженности. „В Кыргызстане, где сейчас конфликт с Таджикистаном, мобилизовали волонтеров для получения гуманитарной помощи. Также уборки организованы и в Украине при участии не менее 100 000 человек“, - сообщает Солба.
Официально в уборках в Эстонии можно принять участие до 23 сентября. Регистрация по-прежнему открыта на сайте https://maailmakoristus.ee. Также ожидается и обратная связь от участников.
Более точная статистика Всемирного дня чистоты будет известна в начале октября.
Организацию Всемирного дня чистоты поддерживают Центр инвестиции в окружающую среду, Британский Совет, Neste в Эстонии, Postimees, Telia, Tallink, Saku Õlletehas, Sky Media, Alma, Kommpomm.
В следующем году Всемирный день чистоты состоится 16 сентября 2023 года.