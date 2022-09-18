Воры на стройплощадках: не оставляйте инструменты и материалы без присмотра!

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA) Анники Максимов, за последнее время полиция зафиксировала несколько краж на строительных площадках. „Воруют всё, что лежит без присмотра, особенно ценятся строительные инструменты“, – сказала Максимов.

Недавно в Йыхви аналитика камер видеонаблюдения G4S зафиксировала на стройплощадке двух человек, на это отреагировали патрульные экипажи G4S, была проинформирована местная полиция. В кустах рядом со стройплощадкой были найдены две пустые пластиковые канистры, у шоссе Таллинн – Нарва видели быстро уезжавший автомобиль. Патруль вместе с полицией проверил находившиеся на территории транспортные средства – все они были в порядке, крышки топливных баков не были повреждены, луж топлива на земле не было. „В данном случае быстрое реагирование экипажа предотвратило кражу топлива, но собственникам больших территорий, несомненной, стоит быть очень осторожными“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль и привел еще один случай, произошедший в Йыхви, где патрульный экипаж отреагировал на сигнал взлома, поступивший из складского здания. В сотрудничестве с полицией были задержаны двое мужчин, на территории были найдены мешки с медной проволокой, которые воры пытались унести с собой.

„Меры безопасности, помогающие защитить свое имущество, бывают разные: физическая охрана, техническая охрана или видеоохрана – выбор зависит от объекта. В случае больших территорий надежнее всего установить системы видеоохраны, – отметил Тууль. – Хорошим решением станет мобильная видеоохрана, предназначенная для объектов, где нет электричества или нельзя проложить кабели, но при этом надо как можно скорее подключить услугу охраны“.

„Всем строительным и промышленным предприятиям обязательно стоит подумать о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество“, – призвал Тууль.

Пресс-секретарь PPA Максимов посоветовала хранить свое имущество на закрытой территории, в гараже или другом помещении, доступ к которому посторонним лицам ограничен. „Строительным объектам мы советуем использовать для охраны как физическую охрану, так и камеры видеонаблюдения, так как на большом объекте один сторож может и не обеспечить безопасность всей территории“, – добавила она.