Начинается восстановительный ремонт внутриквартальных дорог района Кесклинн

„Сперва подрядчик приступит к парковке стадиона Калев, находящейся на улице Стаадиони, и парковке на ул. Крейцвальди, 25. Оба случая не окажут существенного влияния на организацию дорожного движения, а работы планируется закончить за одну неделю“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Затем начнутся работы по ремонту дорог на улицах Весивярава и Вильмси“.

По адресу ул. Крейцвальди, 25 находится Таллиннская Центральная Русская Гимназия. Речь идет о парковке во дворе здания школы, и на время восстановительного ремонта для школьной семьи останется достаточно места для парковки. Парковка у стадиона Калев хоть и будет в течение недели затруднена, но доступ к стадиону и точке зарядки электромобилей будет обеспечен большую часть времени.

На улице Весивярава заменят люки и коллекторы, также заменят старое покрытие и асфальт проезжей части участка улицы, примыкающего к стадиону Кадриорга.

Запланированный восстановительный ремонт участка дороги между улицами Вильмси, Гонсиори и Лубья более трудоёмкий и времязатратный. Дорожно-ремонтные работы улицы Вильмси по обе стороны перекрёстка не нарушат движение по Лаагна теэ. Однако для сквозного проезда участок улицы Вильмси будет закрыт, доступ будет предоставлен только местным жителям и обслуживающему транспорту.

На улицах Весивярава и Гонсиори начнётся восстановительный ремонт 26 сентября и продлится до середины октября. При движении в районе дорожного ремонта просим руководствоваться временными знаками управления дорожным движением.