Гражданин Украины осужден на четыре месяца – он предложил 50 долларов пограничнику

В апреле этого года иностранец протянул руку со сложенной банкнотой в 50 долларов США на пункте пограничного контроля Терехова в коридоре возле дежурного помещения. Мужчина хотел, чтобы инспектор пограничной охраны пропустила его в Латвию, несмотря на выданный отказ во въезде.

Суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы на четыре месяца, а также к депортации из Латвии, наложив запрет на въезд в страну на три года.

При вынесении приговора суд учел время содержания под стражей с конца апреля.