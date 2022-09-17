ЧП и криминал
17.09.2022, 15:20

Гражданин Украины осужден на четыре месяца – он предложил 50 долларов пограничнику

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ФОТО: Photo by Igal Ness on Unsplash

В августе Резекненский суд в Латвии приговорил гражданина Украины к четырем месяцам лишения свободы и депортации из Латвийской Республики на несколько лет. Мужчина пытался дать взятку в размере 50 долларов США (46 евро) пограничнице, говорится в общедоступном приговоре суда.

В апреле этого года иностранец протянул руку со сложенной банкнотой в 50 долларов США на пункте пограничного контроля Терехова в коридоре возле дежурного помещения. Мужчина хотел, чтобы инспектор пограничной охраны пропустила его в Латвию, несмотря на выданный отказ во въезде.

Суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы на четыре месяца, а также к депортации из Латвии, наложив запрет на въезд в страну на три года.

При вынесении приговора суд учел время содержания под стражей с конца апреля.

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