17.09.2022, 12:55
В Валга убит 53-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемого(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу полиция арестовала 59-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 53-летнему мужчине.
В пятницу вечером, в 18:20, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире в Валга в бессознательном состоянии найден мужчина средних лет. Приехавшие на место медики констатировали смерть, обнаружив на теле мужчины следы насилия.
По словам руководителя оперативного отдела Лыунаской префектуры Арго Турба, собранные на месте происшествия доказательства указывают на то, что смертельные раны мужчине нанес собутыльник. "Мы задержали 53-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления, подробности происшествия мы разъясним в рамках начатого уголовного производства“, - сказал Турба.