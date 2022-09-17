ФОТО | В Таллинне прошел концерт Бориса Гребенщикова

По словам Бориса Гребенщикова, из-за войны между Россией и Украиной „Аквариум“ снова стал "виртуальной группой", которой он и был большую часть своего существования. Часть музыкантов из концертного состава находится в России, не имея возможности выехать за границу. "У них большие семьи, и вне России они не смогут выжить. Мы стараемся делать что-то, чтобы облегчить им жизнь, но наши возможности весьма ограничены. Поэтому сейчас мы — группа „БГ+“. По сути – тот же „Аквариум“, но, чтобы не обижать людей, которые не могут на данный момент играть, мы будем называться „БГ+“, - сказал Борис Гребенщиков.