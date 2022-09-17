Самое главное | Что нужно знать об универсальной услуге?(4)
С 1 октября продавцы электроэнергии могут предлагать всем частным потребителям и квартирным товариществам электричество в виде универсальной услуги. Рассказываем, что следует учитывать при переходе на данную услугу.
Что такое универсальная услуга?
Универсальная услуга — это введенная государством мера, которая поможет людям снизить риски и смягчить потенциальный рост цен предстоящей зимой. Это электропакет, к которому могут добровольно присоединиться все частные потребители и квартирные товарищества. Однако бизнес-потребители, которые не являются посредниками для предоставления данной услуги, воспользоваться данным предложением не могут. Обязанность предоставлять универсальную услугу возложена на Eesti Energia, но и все другие продавцы электроэнергии могут предоставлять универсальную услугу частным потребителям и квартирным товариществам.
Зачем выбирать универсальную услугу, когда есть пакет с фиксированной ценой?
Стоимость пакета с фиксированной ценой высчитывается в зависимости от ситуации на рынке электроэнергии. На данный момент из-за роста цен на газ наблюдается значительное увеличение потребления электроэнергии, что неизбежно влечет за собой рост биржевых цен. Из-за этого вариантов пакетов с низкой фиксированной ценой уже нет. Некоторые потребители не успели зафиксировать цену на электроэнергию, когда предлагались более выгодные пакеты. Универсальная услуга позволяет потребителям снизить затраты на электроэнергию.
Когда будет известна цена универсальной услуги на электроэнергию и как она будет формироваться?
По данным Департамента конкуренции, универсальная цена на электроэнергию будет объявлена до 30 сентября. По словам генерального директора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, предприятие Enefit Power должно в ближайшее время подать ходатайство о согласовании цены электроэнергии, произведенной для универсальной услуги. "Департамент конкуренции рассмотрит ходатайство, и в результате будет принято решение об утверждении цены или же установлении временной цены в случае, если ходатайство останется неутвержденным“, — сказала Пярн-Леэ. Окончательная цена, предлагаемая потребителю, будет состоять из затрат на производство, разумной прибыли производителя электроэнергии и торговых затрат продавца электроэнергии.
Если цены на производство электроэнергии значительно возрастут, может случиться так, что цена на универсальную услугу тоже изменится. Однако новая цена вступит в силу только в том случае, если Департамент конкуренции сочтет это изменение обоснованным. Если цены на производство электроэнергии падают в период универсального обслуживания, цена универсального обслуживания также должна уменьшиться.
С какого момента начнет действовать универсальная услуга и как долго она продлится?
Реформа рынка электроэнергии возлагает на госпредприятие Eesti Energia обязанность с 1 октября нынешнего года по 30 апреля 2026 года продавать электричество домашним потребителям Эстонии и всем посредникам по продаже электричества в качестве универсальной услуги. Другие продавцы электроэнергии также могут предлагать своим клиентам универсальную услугу, и они получают право покупать необходимую для этого электроэнергию у государственного производителя электричества. При желании перейти на универсальную услугу имеет смысл сначала обратиться к своему прежнему продавцу электроэнергии.
Как происходит переход на универсальную услугу и можно ли присоединиться к ней позже?
Воспользоваться универсальной услугой можно с 1 октября у любого продавца, который эту услугу предлагает. Добровольно подключиться к универсальной услуге могут все частные потребители и квартирные товарищества, это происходит так же, как и выбор электропакета. При этом продавец электричества, являющийся поставщиком универсальных услуг, обязан предложить универсальную услугу всем своим клиентам в том случае, если цена их действующего пакета электроэнергии выше цены универсальной услуги. Продавец извещает потребителя о решении перевести его на цену универсальной услуги за семь дней. Если потребитель не согласен с данным переходом, он должен сообщить об этом продавцу не менее чем за два дня до вступления изменения в силу.
При желании на универсальную услугу могут перейти и те потребители, которым не поступило такое предложение. Если потребитель меняет продавца с целью использования универсальной услуги или автоматически не переходит на универсальное обслуживание, он должен самостоятельно обратиться по этому вопросу к своему продавцу электроэнергии. Если потребитель до сих пор не выбрал ни одного пакета электроэнергии, то с 1 октября его автоматически переведут на цену, равную цене универсальной услуги.
Вы также можете подключиться к универсальной услуге в середине месяца. В этом случае цена рассчитывается задним числом, т.е. в счете за электроэнергию за весь месяц будет отражаться только цена универсальной услуги.
Предусмотрен ли штраф за расторжение действующего договора на электроэнергию?
Продавец электричества не имеет права требовать с потребителя неустойку, если клиент досрочно откажется от своего прежнего срочного пакета, чтобы перейти на универсальную услугу. Это правило действует до 30 сентября 2023 года. Однако, если в течение этого периода пакет перехода на универсальную услугу будет изменен несколько раз, это может повлечь за собой штраф, если это предусмотрено действующим договором.
Государственная субсидия в размере 50 евро за мегаватт-час назначается всем автоматически?
Компенсацию за электроэнергию предлагается выплачивать за ту часть среднемесячной цены электричества (без налога с оборота), которая превышает 0,08 евро за киловатт-час (или 80 евро/МВтч), при этом максимальный размер компенсации составит 50 евро за мегаватт-час. В основном это происходит автоматически, в некоторых случаях необходимо подать заявление на получение компенсации. Это должны сделать, например, предприниматели, которые управляют многоквартирными домами и сами выставляют счета за электроэнергию или газ вместо квартирных товариществ, т.е. договор заключается от имени квартирного товарищества между управляющей компанией и продавцом.