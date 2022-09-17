Самое главное | Что нужно знать об универсальной услуге?

По данным Департамента конкуренции, универсальная цена на электроэнергию будет объявлена ​​до 30 сентября. По словам генерального директора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, предприятие Enefit Power должно в ближайшее время подать ходатайство о согласовании цены электроэнергии, произведенной для универсальной услуги. "Департамент конкуренции рассмотрит ходатайство, и в результате будет принято решение об утверждении цены или же установлении временной цены в случае, если ходатайство останется неутвержденным“, — сказала Пярн-Леэ. Окончательная цена, предлагаемая потребителю, будет состоять из затрат на производство, разумной прибыли производителя электроэнергии и торговых затрат продавца электроэнергии.

Когда будет известна цена универсальной услуги на электроэнергию и как она будет формироваться?

Стоимость пакета с фиксированной ценой высчитывается в зависимости от ситуации на рынке электроэнергии. На данный момент из-за роста цен на газ наблюдается значительное увеличение потребления электроэнергии, что неизбежно влечет за собой рост биржевых цен. Из-за этого вариантов пакетов с низкой фиксированной ценой уже нет. Некоторые потребители не успели зафиксировать цену на электроэнергию, когда предлагались более выгодные пакеты. Универсальная услуга позволяет потребителям снизить затраты на электроэнергию.

Универсальная услуга — это введенная государством мера, которая поможет людям снизить риски и смягчить потенциальный рост цен предстоящей зимой. Это электропакет, к которому могут добровольно присоединиться все частные потребители и квартирные товарищества. Однако бизнес-потребители, которые не являются посредниками для предоставления данной услуги, воспользоваться данным предложением не могут. Обязанность предоставлять универсальную услугу возложена на Eesti Energia, но и все другие продавцы электроэнергии могут предоставлять универсальную услугу частным потребителям и квартирным товариществам.

Если цены на производство электроэнергии значительно возрастут, может случиться так, что цена на универсальную услугу тоже изменится. Однако новая цена вступит в силу только в том случае, если Департамент конкуренции сочтет это изменение обоснованным. Если цены на производство электроэнергии падают в период универсального обслуживания, цена универсального обслуживания также должна уменьшиться.

С какого момента начнет действовать универсальная услуга и как долго она продлится?

Реформа рынка электроэнергии возлагает на госпредприятие Eesti Energia обязанность с 1 октября нынешнего года по 30 апреля 2026 года продавать электричество домашним потребителям Эстонии и всем посредникам по продаже электричества в качестве универсальной услуги. Другие продавцы электроэнергии также могут предлагать своим клиентам универсальную услугу, и они получают право покупать необходимую для этого электроэнергию у государственного производителя электричества. При желании перейти на универсальную услугу имеет смысл сначала обратиться к своему прежнему продавцу электроэнергии.

Как происходит переход на универсальную услугу и можно ли присоединиться к ней позже?

Воспользоваться универсальной услугой можно с 1 октября у любого продавца, который эту услугу предлагает. Добровольно подключиться к универсальной услуге могут все частные потребители и квартирные товарищества, это происходит так же, как и выбор электропакета. При этом продавец электричества, являющийся поставщиком универсальных услуг, обязан предложить универсальную услугу всем своим клиентам в том случае, если цена их действующего пакета электроэнергии выше цены универсальной услуги. Продавец извещает потребителя о решении перевести его на цену универсальной услуги за семь дней. Если потребитель не согласен с данным переходом, он должен сообщить об этом продавцу не менее чем за два дня до вступления изменения в силу.