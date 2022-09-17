ВИДЕО | Сеэдер: реформа семейных пособий вступит в силу с 1 января 2023 года

"Обсуждения были напряженными: как найти средства, как найти этот баланс для покрытия расходов и нужд различных областей и министерств“, — сказал Сеэдер. "Но мы достигли компромисса“.

Он подтвердил, что все обещания Isamaa включены в бюджет. Сеэдер также указал на универсальную услугу электроэнергии, в том числе на расширение обслуживания малого и микробизнеса.

Сеэдер надеется, что повышение заработной платы учителей удовлетворит профсоюз работников образования и учителя не будут бастовать. По его словам, в следующем году будет "довольно резкое“ повышение заработной платы учителей. Точную цифру он пока не смог, да и не хотел назвать, отметив однако, что точными расчетами занимается Министерство финансов.

Как известно, Союз работников образования потребовал, чтобы средняя зарплата учителей составила 2000 евро.

Реформа семейных пособий вступит в полную силу с 1 января 2023 года, подтвердил Сеэдер. В прошлом разногласия вызывал тот факт, что министр социальной защиты Сигне Рийсало (RE) изначально хотела провести реформу таким образом, чтобы постепенное сокращение семейных пособий вступило в силу только в 2025 году. Однако теперь точно известно, что весь пакет вступит в силу с 2023 года.