Таллиннский зоопарк: приносите овощи для животных!

Если к сдаче тыкв призываются в основном школы и детские сады, то небитые яблоки, свеклу, морковь, брюкву и другие плоды может принести любой желающий, пишет Rus.err.ee.

Овощи должны быть обязательно свежими, ведь животные, как и люди, любят питаться качественно. Тем более, что одно яблоко с гнильцой способно испортить целую корзину плодов.

Приносить корм для обитателей зоопарка можно до конца октября.

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