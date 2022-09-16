16.09.2022, 21:51
Таллиннский зоопарк: приносите овощи для животных!(1)
ФОТО: Pexels.com
Таллиннский зоопарк ждет пожертвований в виде тыкв и других овощей, чтобы обогатить рацион своих питомцев.
Если к сдаче тыкв призываются в основном школы и детские сады, то небитые яблоки, свеклу, морковь, брюкву и другие плоды может принести любой желающий, пишет Rus.err.ee.
Овощи должны быть обязательно свежими, ведь животные, как и люди, любят питаться качественно. Тем более, что одно яблоко с гнильцой способно испортить целую корзину плодов.
Приносить корм для обитателей зоопарка можно до конца октября.
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