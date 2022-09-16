ФОТО | Полиция разыскивает пропавшую в Куресааре 62-летнюю Майе

В четверг вечером в 19:00 поступило сообщение о том, что 62-летняя Майе ушла из дома в Курессааре в неизвестном направлении. По имеющейся информации, женщину в последний раз видели в понедельник, 12 сентября.

Полиция связалась со знакомыми Майе и проверила возможные места, куда она могла уйти, но, к сожалению, ее не нашли.

У Майе волосы до плеч, она может быть одета в светлые джинсы и свитер. К сожалению, более подробной информации об ее одежде нет.

Просим всех, кто видел Майе, или у кого есть информация об ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или в районную полицию Курессааре по телефону 578 808 33.

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