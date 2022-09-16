В военном захоронении в тартуском парке Раади обнаружены останки 230 человек

Сегодня Эстонский военный музей завершил раскопки на месте захоронения в парке Раади. В ходе раскопок были обнаружены останки 230 человек, 165 из них были гражданскими лицами, казненными в деревне Лемматси, 65 — красноармейцами, которые погибли в боях в Тарту и окрестностях города.

По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилла, захоронение частично располагалось под мемориалом. „Очевидно, часть могил была уничтожена, когда в 1975 году в Раади построили мемориал“, - сказал он.

В относящихся к советскому периоду данных говорится о том, что в Раади было захоронено несколько тысяч человек. „Эти данные были явно преувеличены. Военный музей изначально предполагал, что здесь покоятся останки примерно двухсот человек, так и оказалось“, - добавил Хеллар Лилл.

12 сентября была перенесена располагавшаяся у захоронения бронзовая скульптура, ее передали Тартускому городскому музею.