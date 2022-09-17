Латынина - издателю Delfi об убийствах мирных жителей в Украине: это были приказы руководства

Ханс Луйк: Это война, агрессия России по отношению к Украине, принесла много сюрпризов. И последний оказался довольно приятным. Но самой большой неожиданностью лично для меня было с каким саддизмом российская армия проводит свою „спецоперацию“. Они стреляют в мирных жителей, обстреливают больницы . В одной из своих YouTube-передач вы говорите о том, что это не сколько желание самих солдат, сколько приказ командования стрелять в эвакуирующихся гражданских лиц рядом с Мариуполем. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

Латынина: Я писала об этом в различных английских изданиях, таких как The Hill, что путинские действия не рандомны, у него есть стратегия. Очевидно, один из примеров - это массовые убийства гражданского населения, которое пыталось покинуть оккупированные обрасти, как это было в самом начале. Мы видели много случаев того, как люди пытались уехать и были застрелены. Я же попыталась рассказать об этом, так как я слышала об этом от многих людей - например, от знаменитого украинского журналиста Юрия Бутусова, который видел подобное рядом с Харьковом. Он видел, как несколько машин были уничтожены на одной дороге и несколько - на дороге рядом. Похожий сценарий был и рядом с Ирпенем и Бучей, где танк находился в поле и стрелял по проезжающим машинам. Этому не требуется множество доказательств. Это произошло. И то, что произошло - это массовое убийство. И это, очевидно, был приказ свыше. И у нас есть свидетельства того, что были отданы такие приказы.