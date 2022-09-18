ФОТО | АЭС в Эстонии могла бы построить GE Hitachi, Nuscale или Rolls-Royce. Вот как она может выглядеть





„Мы начали отбор технологии еще в 2019 году, сопоставив на тот момент все внушающие доверия компании, разрабатывающие новые ядерные реакторы. На тот момент в мире их было несколько десятков. Некоторые из них оказались более удачными, а из удачных, в свою очередь, нам предстоит выбрать наиболее подходящие для эстонских условий, наших электросетей, а также учесть конечную цену произведенной электроэнергии для потребителя. Все три малых производителя реакторов, участвующих в тендере, инициировали формальные процедуры получения разрешений на строительство в регулирующих органах крупных стран. Первые реакторы такого типа будут построены и будут производить электроэнергию в конце этого десятилетия. Для возведения в Эстонии обосновано выбрать наилучшую технологию ректоров нового поколения, которая уже зарекомендовала себя“, – пояснил Калев Каллеметс, глава Fermi Energia.



Fermi Energia планирует возвести в Эстонии малый ректор нового поколения, чтобы обеспечить производство электроэнергии независимо от погодных условий по долгосрочной фиксированной цене от 55 евро/МВтч. Затраты на строительство малого реактора со стандартизированными компонентами заводского производства значительно ниже, чем на крупных атомных станциях, построенных до сих пор. Короткие сроки строительства помогают снизить риск задержек и связанных с этим затрат.