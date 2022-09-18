ФОТО | АЭС в Эстонии могла бы построить GE Hitachi, Nuscale или Rolls-Royce. Вот как она может выглядеть(11)
Fermi Energia AS сделала запрос о строительстве АЭС в Эстонии трем разработчикам малых модульных ядерных реакторов нового поколения: GE Hitachi, NuScale и Rolls-Royce.
Предложение должно включать исчерпывающую техническую документацию, необходимую для расчета строительства. Ответ компаний ожидается к декабрю. Окончательный выбор технологии реактора Fermi Energia сделает в феврале 2023 года. Детальный тендер помогли составить международные партнеры и акционеры компании Fermi Energia.
Критерием выбора технологии будет являться готовность технологии к внедрению, возведение образцовой станции, экономическая конкурентоспособность и участие эстонских предприятий в цепочке поставок комплектующих. С компанией, представившей лучшее предложение, будет заключен договор на разработку проекта предварительных работ.
„Мы начали отбор технологии еще в 2019 году, сопоставив на тот момент все внушающие доверия компании, разрабатывающие новые ядерные реакторы. На тот момент в мире их было несколько десятков. Некоторые из них оказались более удачными, а из удачных, в свою очередь, нам предстоит выбрать наиболее подходящие для эстонских условий, наших электросетей, а также учесть конечную цену произведенной электроэнергии для потребителя. Все три малых производителя реакторов, участвующих в тендере, инициировали формальные процедуры получения разрешений на строительство в регулирующих органах крупных стран. Первые реакторы такого типа будут построены и будут производить электроэнергию в конце этого десятилетия. Для возведения в Эстонии обосновано выбрать наилучшую технологию ректоров нового поколения, которая уже зарекомендовала себя“, – пояснил Калев Каллеметс, глава Fermi Energia.
Fermi Energia планирует возвести в Эстонии малый ректор нового поколения, чтобы обеспечить производство электроэнергии независимо от погодных условий по долгосрочной фиксированной цене от 55 евро/МВтч. Затраты на строительство малого реактора со стандартизированными компонентами заводского производства значительно ниже, чем на крупных атомных станциях, построенных до сих пор. Короткие сроки строительства помогают снизить риск задержек и связанных с этим затрат.
„По сравнению с долгосрочными контрактами с фиксированной ценой, предлагаемыми частным и промышленным потребителям на рынке Балтии, электроэнергия, производимая малым реактором, во много раз более доступна. Мы хотим предложить ее тем потребителям, с которыми у нас заключены фиксированные контракты“, – добавил Каллеметс.
„NuScale и GE Hitachi – компании, получающие финансовую поддержку от правительства США. Британское правительство инвестировало 210 миллионов фунтов стерлингов в разработку малого модульного реактора Rolls-Royce. За последние несколько лет все три компании достигли зрелости в дизайне, что дает уверенность в осуществимости проекта. Появление на рынке нового поколения малых реакторов также дает Fermi Energia возможность продвигаться вперед в выборе технологий более быстрыми темпами, чем планировалось“, – пояснил Марти Ельцов, технический директор Fermi Energia.