Рейнсалу о массовом захоронении в Изюме: привлечь к ответственности военных преступников – наше моральное обязательство(36)
В украинском городе Изюме в Харьковской области, который недавно освободила украинская армия от российских захватчиков, было обнаружено массовое захоронение с более чем 400 могил. Приводим комментарий министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу на эту тему:
„Вчера вечером мы получили еще одну ужасающую новость о военных преступлениях России в Украине – в освобожденной от русских Харьковской области, в Изюме, было обнаружено массовое захоронение.
Изюм – город размером с Пярну, в котором проживает 45 000 человек. На сегодняшний день из места захоронения, включая братскую могилу, обнаружено более 400 тел, большое количество из которых – гражданские лица.
Россия нарушила все принципы и соглашения международного права и несет ответственность за репарации. Привлечь к ответственности военных преступников – наше моральное обязательство. От этого зависит серьезность основанного на правилах мирового порядка.
Цена агрессии должна быть поднята для России как можно выше. Мы продолжим работу со странами-единомышленниками, чтобы как можно скорее принять восьмой пакет санкций“.