Новости Эстонии
16.09.2022, 13:50

Рейнсалу о массовом захоронении в Изюме: привлечь к ответственности военных преступников – наше моральное обязательство

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Ukraina sõdur Izjumi lähedal avastatud matmispaigas.
Ukraina sõdur Izjumi lähedal avastatud matmispaigas.
ФОТО: Reuters/Scanpix

В украинском городе Изюме в Харьковской области, который недавно освободила украинская армия от российских захватчиков, было обнаружено массовое захоронение с более чем 400 могил. Приводим комментарий министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу на эту тему:

„Вчера вечером мы получили еще одну ужасающую новость о военных преступлениях России в Украине – в освобожденной от русских Харьковской области, в Изюме, было обнаружено массовое захоронение.

Изюм – город размером с Пярну, в котором проживает 45 000 человек. На сегодняшний день из места захоронения, включая братскую могилу, обнаружено более 400 тел, большое количество из которых – гражданские лица.

Россия нарушила все принципы и соглашения международного права и несет ответственность за репарации. Привлечь к ответственности военных преступников – наше моральное обязательство. От этого зависит серьезность основанного на правилах мирового порядка.

Цена агрессии должна быть поднята для России как можно выше. Мы продолжим работу со странами-единомышленниками, чтобы как можно скорее принять восьмой пакет санкций“.

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