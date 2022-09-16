Рейнсалу о массовом захоронении в Изюме: привлечь к ответственности военных преступников – наше моральное обязательство

„Вчера вечером мы получили еще одну ужасающую новость о военных преступлениях России в Украине – в освобожденной от русских Харьковской области, в Изюме, было обнаружено массовое захоронение.

Изюм – город размером с Пярну, в котором проживает 45 000 человек. На сегодняшний день из места захоронения, включая братскую могилу, обнаружено более 400 тел, большое количество из которых – гражданские лица.

Россия нарушила все принципы и соглашения международного права и несет ответственность за репарации. Привлечь к ответственности военных преступников – наше моральное обязательство. От этого зависит серьезность основанного на правилах мирового порядка.

Цена агрессии должна быть поднята для России как можно выше. Мы продолжим работу со странами-единомышленниками, чтобы как можно скорее принять восьмой пакет санкций“.