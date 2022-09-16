„Фестиваль света“ во время кризиса: сколько Таллинн потратил на мероприятие?

„Бюджет фестиваля „Свет шагает“ составляет 268 900€ и по сравнению с прошлым годом не изменился“, - ответил на запрос RusDelfi вице-мэр Таллинна Владимир Свет. По его словам, на фестивале в большом количестве используются экономичные LED-лампы, а также натуральные свечи. „Те световые решения и инсталляции, которые работают от общей городской сети, составляют незначительную часть в общегородском потреблении электричества уличным освещением, - сообщил он. - Хотя стоит отметить, что и в случае уличного освещения город неуклонно переходит на LED-светильники, что позволяет экономить сотни евро в месяц“.

Фестиваль уже отменяли осенью 2020 года в связи с пандемией коронавируса. К счастью, сказал Свет, сейчас его можно проводить в полном объеме.

„Я уверен, что фестиваль света дарит людям позитивные эмоции и давно стал одной из визитных карточек Таллинна, - отметил Свет. - Важно, чтобы люди могли порадоваться красивым световым инсталляциям, видеопроекциям и музыкальным выступлениям, когда световой день сокращается. К тому же, фестиваль понятен людям любых возрастов и культур“.

Особенно радует, что в этом году круг локаций дополнительно расширился: в парке Кадриорг фестиваль пройдет сегодня и завтра с началом в 20:30, вечером четверга фестиваль начался в парке Паэ в Ласнамяэ, а вечером субботы будут мероприятия в парке Мянни в Мустамяэ. Также целый ряд мероприятий пройдет в Старом городе. Более подробная программа фестиваля: http://www.kadriorupark.ee/park.