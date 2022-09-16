Неизвестный Роджер Федерер: мыл туалеты, получал в подарок коров, играл на воде. Истории о 40-летней легенде

Особых успехов в спорте Мирослава не добилась. Зато если бы не она, Федерер не стал бы тем, кем является. Например, в 2004 году Вавринец убедила своего избранника не играть все подряд, а делать паузы: „Она считала, что я не должен тратить талант впустую, потому что видела на своем примере, что это ограниченный ресурс. Поэтому когда я стал первой ракеткой мира, мы решили, что играть меньше будет правильнее, что нужно заботиться об организме“.

Со своей будущей женой Мирославой Вавринец Федерер познакомился во время Олимпиады в Сиднее — она тоже теннисистка. Ближе к концу Игр Роджер осмелился ее поцеловать, после чего они начали встречаться.

Роджер свободно разговаривает на немецком, английском, французском языках, также владеет одним из традиционных швейцарских наречий. А еще Федерер владеет языком музыки — в детстве играл на фортепиано. „Надеюсь, после завершения карьеры у меня будет время снова начать играть“, — говорил пару лет назад теннисист. Что же, теперь у него точно будет время.

Если бы не теннис, Роджер вполне мог стать футболистом — в клубе „Конкордия Базель“ спортсмен играл на позиции форварда и, по заверениям одного из своих первых тренеров, имел все шансы войти в сборную Швейцарии. „На поле я видел его всего два раза. Но в этих матчах он забил три гола. В одном из них он получил мяч на своей половине, вел его шестьдесят метров и забил гол. У него был талант“, — рассказывал Сеппли Качовски .

Однажды в Центре швейцарского тенниса в Биле, где тренировался Федерер, положили дорогое шумоизоляционное покрытие. И предупредили: если кто-то его повредит, отправится на неделю чистить туалеты. Во время одной из тренировок Роджер пропустил удар и от злости зарядил ракеткой в пол, проделав в нем дыру. Наказания талантливый швейцарец не избежал.

Это сейчас все знают Роджера как образца интеллигентности, спокойствия и рассудительности. Но так было не всегда, в детстве теннисиста часто выгоняли с тренировок. „Ракетки летали по корту вертолетиками, я слишком много кричал и говорил“, — рассказывал швейцарец.

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Мирослава родила Федереру четырех детей: в 2009-м — близняшек-девочек Майлу Розу и Шарлин Риву, в 2014-м — близняшек-мальчиков Лео и Ленни. Вавринец делала все, чтобы семья была рядом с отцом — так, на протяжении последних лет карьеры боксы швейцарца пустовали очень редко.

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Федерер сыграл несчетное количество матчей, но парочка из них выделяется. Первый — „Битва покрытий“: в 2007 году ATP предложила Роджеру и Рафаэлю Надалю встретиться одновременно на грунте и траве, для чего на Майорке был построен специальный корт. Игра была максимально равной, испанец победил на тай-брейке — 7:5, 4:6, 7:6.

10 лет спустя Федерер и Энди Маррей сыграли на… плоту. Наблюдать за матчем пришло несколько тысяч зрителей.

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После первой победы на „Уимблдоне“ (в 2003-м) Федерер отправился на турнир в Гштаад, где организаторы подарили ему… корову по имени Джульетта. „Здорово, что у меня теперь есть корова. Такое тихое животное — и очень большое“, — говорил Роджер.

Через 10 лет Федерер вновь поехал в Гштаад. И… снова получил в подарок корову — на этот раз по имени Дезире.

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Сейчас логотип Роджера — один из самых узнаваемых в теннисном мире. На пути к своему конечному виду он претерпел несколько изменений, швейцарец терял на него права, но в марте 2020-го лого RF стало официально закреплено за Федерером.

— Мы подумали, что нам нужен логотип, а в то время инициалы еще не были так популярны. Больше использовались символы. Тогдашний был очень похож на этот. В нем тоже были парящие буквы RF, и он очень простой. Я думаю, это очень элегантно.

Логотип менялся. Сначала он был больше личным высказыванием. Потом стал скорее логотипом для болельщиков.

Поскольку в теннисе нет номера или имени на спине, для меня это был способ установить связь с болельщиками и ощутить единство. Это так много для меня значит. Я с большой гордостью ношу этот логотип. Я так счастлив, что он есть, что он, надеюсь, порадует многих людей, потому что меня он, конечно, очень радует. И я хочу, чтобы люди об этом знали.

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