В Ласнамяэ стиральная машина загорелась на глазах у спасателей

В Ласнамяэ сигнал пожарной тревоги передали датчики, входящие в установленную в квартире систему Охраны дома. Согласно договору, центр управления G4S связался с контактным лицом, которое попросило, чтобы патрульный экипаж отреагировал на сигнал; информация также была передана спасателям. Поскольку из-под двери квартиры шел дым и было подозрение на пожар, спасатели взломали дверь. Пожара в квартире не было, однако помещения были заполнены густым дымом. Когда спасатели проверяли обстановку, на кухне загорелась стиральная машина, в которой был включен таймер на автоматический запуск. Огонь быстро потушили, крупный ущерб удалось предотвратить.

„В этом случае все закончилось хорошо, однако электроприборы – самая частая причина пожаров в жилых помещениях, поэтому очень важно иметь дома умный датчик, который передает кому-то сигнал тревоги. В противном случае ваш дом может сгореть в результате неисправности с электричеством“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

На прошлой неделе в Нарве установленный в квартире датчик Nublu также сообщил о пожарной тревоге. Поскольку связаться с контактным лицом не удалось, на место был отправлен патрульный экипаж. Отверстие для нижнего замка двери было заткнуто тканью. Патрульный экипаж вытащил ткань и увидел, что из квартиры идет дым. Дверь была заперта на верхний замок, патрульный охранник попытался связаться с кем-нибудь, но на стук в дверь никто не отреагировал, поэтому были вызваны спасатели. Пока они ехали на место происшествия, охранник продолжал стучать в дверь. В конце концов хозяин квартиры отреагировал и открыл дверь еще до приезда спасателей. У хозяина были признаки употребления алкоголя; по его словам, он заснул, пока готовил на кухне еду на плите, и через некоторое время еда пригорела. Скорая помощь мужчине не потребовалась, помещение было необходимо просто проветрить.

„Напоминаем, что дымовые датчики стали в Эстонии обязательными еще 13 лет назад, и если вы еще не заменили свой датчик, то, вероятно, его срок службы уже истек, поскольку в зависимости от производителя и цены этот срок составляет 3–10 лет. Так что обязательно проверьте свои датчики“, – добавил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.