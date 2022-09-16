Звезды тенниса у нас в гостях | Все основные матчи турнира WTA 250 Tallinn Open можно посмотреть на Delfi TV!

До и после матчей эстонских спортсменок, в рамках трансляции из спортивного центра Forus, также в эфире будет теннисная студия Delfi. Студия будет выходить в эфир хотя бы один раз в день, даже если эстонки проиграют в первых турах.

Жеребьевка основной сетки, которая также будет транслироваться в прямом эфире Delfi TV, состоится в субботу, 24 сентября.

В турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие победительница Олимпийских игр в Токио Белинда Бенчич из Швейцарии (WTA 13-е место), бразильянка Беатрис Хаддад Майя (WTA 15-е место), победившая на Открытом чемпионате Франции первая ракетка Латвии - Елена Остапенко (WTA 16-е место) и Мэдисон Киз из США (WTA 20), которая играла в финале US Open в 2017 году.

Помимо них на турнир аккредитованы также победительница Открытого чемпионата Франции в одиночном и парном разряде Барбора Крейчикова (WTA, 23-е место) и Тереза ​​Мартинцова (WTA, 71-е место) из Чехии, победительница Уимблдона Елена Рыбакина (WTA, 25-е место) из Казахстана, Джил Тейхманн (WTA, 30-е место) из Швейцарии .

Из США приедут Шелби Роджерс (WTA, 31-е место), Бернарда Пера (WTA, 45-е место) и Энн Ли (WTA, 66-е место). Также в Таллинне сыграют Шуай Чжан (WTA, 36-е место) из Китая, Элисон Ван Уйтванк (WTA, 43-е место) из Бельгии, Айла Томлянович (WTA, 46-е место) из Австралии, Ангелина Калинина (WTA, 47-е место) и Марта Костюк (WTA, 65-е место) из Украины, Клара Таусон (WTA, 57-е место) из Дании, Лаура Зигемунд (WTA, 57-е место) из Германии, Дайан Пэрри (WTA, 74-е место) из Франции.

К 21 зарегистрированному игроку присоединятся еще четыре теннисистки с wildcard и шесть спортсменок, которые примут участие в турнире через квалификационные игры. Плюс в турнире может принять участие один спортсмен в силу своего статуса (спец допуск). Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 32 теннисистки.

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