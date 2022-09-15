15.09.2022, 18:10
ФОТО | Ликуйте, автомобилисты! Цены на бензин и дизель на заправках снизились(31)
ФОТО: Delfi lugeja
Сегодня упала цена как на 95-й, так и на 98-й бензин. Цена на дизель тоже снизилась.
В начале сентября цена за литр 95-го бензина составляла 1,899 евро. Сегодня его цена упала до 1,829 евро за литр. Также снизилась цена на 98-й бензин. В начале сентября он стоил 1,949 евро, сегодня цена упала до 1,879 евро.
Помимо бензина подешевел и дизель. Вместо прежних 1,899 евро теперь за литр надо выложить 1,849 евро.