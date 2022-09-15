„Творчество“ вандалов обходится управе района Хааберсти в тысячи евро

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, управа района обязательно подаст заявление в полицию по поводу случаев вандализма. „Сознательная порча чужого имущества недопустима. Просим жителей, которые видели „художников“ и вандалов, сообщить об этом управе или полиции“, - сказал старейшина. „Верю, что с помощью внимательных жителей полиция сможет как найти вандалов, так и установить авторов „творчества“. Только совместными усилиями сможем положить конец порче нашего общего имущества“, - продолжил Сильянов.

„Управа ежедневно прикладывает максимальные усилия, чтобы построить новые игровые площадки и тренажеры на открытом воздухе, установить в районе мусорные урны и скамейки. Всё это делается для того, чтобы улучшить городскую среду для наших жителей и сделать наш район привлекательнее. Вандалы же ставят крест на наших усилиях“, - констатировал старейшина. „Например, только замена одной установленной во дворе по адресу Ыйсмяэ теэ, 62 горки и ее элементов после того, как там побывали вандалы, обойдётся управе в 4000 евро“, - сказал старейшина.

„Если мы говорим о незаконном граффити, то очистка одного квадратного метра „художеств“ обходится управе порядка 100 евро. С начала этого года из бюджета управы на очистку территории района от граффити и установку и ремонт городского имущества ушло около 8000 евро“, - добавил старейшина.