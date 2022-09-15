На шоссе Таллинн-Тарту произошла большая цепная авария

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказала Delfi, что ДТП произошло на 162-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись пять автомобилей.

„Насколько известно, грузовик Mercedes двигался из Таллинна в сторону Тарту и по пока неизвестной причине вовремя не заметил остановившиеся перед ним колонной автомобили, - сказала Кейск. - Поэтому грузовик сперва врезался сзади в находившийся перед ним грузовик Volvo и задел еще три автомобиля“.

Медики осмотрели попавших в аварию людей, к счастью, никто из них не пострадал.

Водители всех автомобилей были трезвы.

Дорога на месте происшествия была закрыта для движения в обоих направлениях, и полиция направляла водителей в объезд.