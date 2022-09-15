Таллинн ищет рождественскую ёлку

„Может показаться странным, что мы беремся за поиски главной ёлки столицы ещё до начала календарной осени, однако это трудоемкий и кропотливый процесс. Поэтому мы и начинаем поиски самой главной и крупной ёлки города уже в сентябре, как и в предыдущие годы“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Старейшина объяснила, что столь ранние поиски требуются для того, чтобы была возможность ознакомиться с предлагаемыми вариантами на месте, оценить их пригодность в качестве главной рождественской ёлки столицы, а также возможности безопасной вырубки и доступа к месту произрастания дерева с помощью больших машин. „При выборе ёлки будут учтены её внешний вид, цена и расстояние от Таллинна“, – добавила старейшина.

Предлагаемая ёлка должна быть высотой не менее 15 м, пышная и равномерно плотная, расти в доступном месте не более чем в 150 км от Таллинна. Рядом с деревом не должно быть линий электропередач, препятствующих работе крана. Ёлку может предложить землевладелец или его представитель.

Управа района Кесклинн ждёт предложений ёлок – фотография ёлки, данные о местонахождении, высоте и цене, а также контакты владельца – до 31 октября на адрес электронной почты kylly.annus@tallinnlv.ee . Дополнительная информация по телефону 514 6612.

„Если кому-то попалась где-то на глаза роскошная ёлка, то можно нам сообщить и просто её местоположение – а мы найдём владельца и пообщаемся с ним уже сами!“ – добавила Хауканымм.