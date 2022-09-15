15.09.2022, 20:51
Почему обвиняемый в коррупции Корб до сих пор в совете RМК? Карилайд переводит стрелки на политических оппонентов(2)
Центристы не хотят давать комментарии по поводу проблем в своей партии, вместо этого указывая на поставленные под сомнения решения Партии реформ, - пишет Eesti Päevaleht.
Закон о борьбе с коррупцией предусматривает, что высшие должностные лица должны предоставить декларацию интересов до 31 мая. Все остальные члены Рийгикогу выполнили предписанное законом, хотя и с некоторым опозданием, но Михаил Корб, член Центристской партии, единственный, кто не удосужился заполнить документ.