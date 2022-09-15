Почему обвиняемый в коррупции Корб до сих пор в совете RМК? Карилайд переводит стрелки на политических оппонентов

Закон о борьбе с коррупцией предусматривает, что высшие должностные лица должны предоставить декларацию интересов до 31 мая. Все остальные члены Рийгикогу выполнили предписанное законом, хотя и с некоторым опозданием, но Михаил Корб , член Центристской партии, единственный, кто не удосужился заполнить документ.

Сам Корб не ответил на звонок, чтобы объяснить, почему он не сделал этого до сих пор. Однако за Корба ответил глава отдела по связям с общественностью Центристской партии Андрес Кальвик. В ответе, отправленном в пятницу, он заявил, что Корб займется заполнением декларации в кратчайшие сроки. Кажется, такой возможности у него не представилось и к сегодняшнему дню, поскольку, как сообщается на сайте Налогово-таможенного департамента, член Рийгикогу декларацию еще не подал.