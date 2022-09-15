Новости Эстонии
15.09.2022, 20:51

Почему обвиняемый в коррупции Корб до сих пор в совете RМК? Карилайд переводит стрелки на политических оппонентов

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Михаил Корб и Яанус Карилайд
Михаил Корб и Яанус Карилайд

Центристы не хотят давать комментарии по поводу проблем в своей партии, вместо этого указывая на поставленные под сомнения решения Партии реформ, - пишет Eesti Päevaleht.

Закон о борьбе с коррупцией предусматривает, что высшие должностные лица должны предоставить декларацию интересов до 31 мая. Все остальные члены Рийгикогу выполнили предписанное законом, хотя и с некоторым опозданием, но Михаил Корб, член Центристской партии, единственный, кто не удосужился заполнить документ.

Сам Корб не ответил на звонок, чтобы объяснить, почему он не сделал этого до сих пор. Однако за Корба ответил глава отдела по связям с общественностью Центристской партии Андрес Кальвик. В ответе, отправленном в пятницу, он заявил, что Корб займется заполнением декларации в кратчайшие сроки. Кажется, такой возможности у него не представилось и к сегодняшнему дню, поскольку, как сообщается на сайте Налогово-таможенного департамента, член Рийгикогу декларацию еще не подал.

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