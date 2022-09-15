58-летнего мужчину взяли под стражу по подозрению в педофилии. Прокурор: он совершал насилие над детьми в возрасте до 10 лет

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Яне Паюс, подозреваемый мужчина с осени 2018 года неоднократно подходил к незнакомым детям в возрасте до 10 лет в общественных местах, заманивал их с собой в более скрытое место и совершал преступления на сексуальной почве.

Известно, что таким образом Ааре действовал в Тарту. У мужчины седые волосы, он носит очки, общается на эстонском языке и ездит на синем велосипеде.

„Поскольку действия совершались в течение длительного периода времени и в отношении случайно встреченных чужих детей, по мнению прокуратуры, арест мужчины был неизбежно необходим для предотвращения новых преступлений“, — пояснила Паюс.

Полиции удалось установить личность подозреваемого благодаря наводкам людей. Мужчина мог совершить и другие подобные преступления на сексуальной почве, сообщения о которых также проверяются.

Если у кого-то есть информация о возможных преступлениях, совершенных 58-летним Ааре, прокуратура просит по-прежнему информировать полицию по телефону 53062744 или по электронной почте louna.lkg.list@politsei.ee.