ВИДЕО | Хельме, выкрикнувшая в Рийгикогу слово „идиот“: жаль, что уважаемая премьер-министр узнала в этом слове себя(27)
На этой неделе в Рийгикогу начались осенние сессии, и на первом заседании депутаты не удержали себя в руках.
Премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопрос члена Центристской партии Тармо Тамма, когда Хелле-Мооника Хельме (EKRE) произнесла слово „идиот“ в зале Рийгикогу. „Госпожа Хельме, успокойтесь“, — сказал премьер-министр. „Не знаю, уместно ли вдруг в этом зале кричать „идиот“?“ — спросила она, обращаясь к председателю Рийгикогу Юри Ратасу. „Наше общение должно быть уважительным и корректным“, — напутствовал Ратас депутатов.
Позже Хелле-Мооника Хельме также дала объяснения случившемуся. „У нас было обсуждение с моим коллегой Кертом Кинго более громким, чем полагается, голосом. На самом деле мы обсуждали вторжение Путина в Украину, и я сказала, что Путин идиот“, - пояснила член EKRE. „Мне очень жаль, что уважаемая премьер-министр приняла это на свой счет“.