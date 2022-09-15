ВИДЕО | Хельме, выкрикнувшая в Рийгикогу слово „идиот“: жаль, что уважаемая премьер-министр узнала в этом слове себя

Премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопрос члена Центристской партии Тармо Тамма, когда Хелле-Мооника Хельме ( EKRE ) произнесла слово „идиот“ в зале Рийгикогу. „Госпожа Хельме, успокойтесь“, — сказал премьер-министр. „Не знаю, уместно ли вдруг в этом зале кричать „идиот“?“ — спросила она, обращаясь к председателю Рийгикогу Юри Ратас у. „Наше общение должно быть уважительным и корректным“, — напутствовал Ратас депутатов.

Позже Хелле-Мооника Хельме также дала объяснения случившемуся. „У нас было обсуждение с моим коллегой Кертом Кинго более громким, чем полагается, голосом. На самом деле мы обсуждали вторжение Путина в Украину, и я сказала, что Путин идиот“, - пояснила член EKRE. „Мне очень жаль, что уважаемая премьер-министр приняла это на свой счет“.